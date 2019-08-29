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“Hellim dosyasının kapanması için yoğun çaba sarf ediliyor

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“Hellim dosyasının kapanması için yoğun çaba sarf ediliyor
“Hellim dosyasının kapanması için yoğun çaba sarf ediliyor

 Moskova Patrikhanesi, Rum basınının Girne’de kendini Kuzey Kıbrıs Rus Ortodoks Kilisesi diye adlandıran bir kilisenin Rum Ortodoks Kilisesi’ne ait kiliselerde ayin yaptığı haberine tepki gösterdi.  Moskova Patrikhanesi, KKTC’de faaliyet gösterdiği iddiasını da provokasyon diyerek yalanladı.

Fileleftheros’un haberine göre Moskova  Patrikhanesi’nin  RIA News ve Sputnik.gr isimli haber kanallarına yaptığı açıklamada  Fileleftheros isimli gazetenin ilgili haberi “Rumlara, Ruslara ve Rusya’ya karşı güvensizlik vermek hedefiyle ‘işgal bölgelerinde Kuzey Kıbrıs Rus Kilisesi’ şeklinde tahrikkar bir başlıkla yayınladığı, haberin birçok Yunan medyasında ‘Moskova’nın Eli’ nitelemesiyle aktarıldığı” vurgusu yapıldı.

Sputnik’e Patrikhane adına açıklama yapan Başpapaz İgor Yakimçuk “haberde Kıbrıs Kilisesi’nin mülkiyet hakkının istilasına ve Kıbrıs’ın toprak bütünlüğü hilafında hareketlere dair birçok varsayım içermesi ancak Moskova Patrikhanesi’nin bu cemaatle ilişkisi olmadığına hiçbir atıf yapılmaması tesadüf değil” dedi.

“Rus Ortodoks Kilisesi’nin bunlarla hiçbir alakası yok” dediği ve KKTC’deki kilise konusunun 5 Eylül’deki Sen Sinod toplantısında görüşüleceğini söylediği için Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’tan takdirle söz eden Başpapaz “Moskova Patrikhanesi (KKTC’de yaşayan Rusların) ibadet ihtiyaçları için mümkün olan her şeyi yapıyor” dedi, şunları ekledi:

“Kilisemizin Kıbrıs’taki resmî temsilcisi olan bir papaz  belirli zamanlarda ayin yapmak üzere Ada’nın Kuzey kesimini ziyaret ediyor. Görevlerinden biri de bölücüler tarafından yanıltılan insanlarla temas etmek ve hizipleşmenin felaket manasını izah etmektir.”

“PARADOKSAL İTİRAF”

Gazete kiliseler arası ve Ortodoks ilişkilerini izlemekte olan güvenilir bir kaynağın Fileleftheros’a “Yakimçuk’un  söyledikleri paradoksal bir itiraftır” dediğini ve şunları eklediğini yazdı:

“Yani Türk makamlarının izni olmadan en küçük bir şey yapılamayan işgal bölgelerinde ‘hizip’ olsa bile Rusların faaliyet göstermesi. Şu ana kadar Moskova Patrikhanesi işgal bölgelerindeki hareketliliğini yayınlamamıştı. Şimdi, Kıbrıs Kilisesi ile anlaşmalı olduğunu iddia ederek, oradaki varlığı hakkında konuşmak zorunda kaldı.”

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