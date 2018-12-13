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Hellim için özel birim kuruluyor

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Hellim için özel birim kuruluyor
Hellim için özel birim kuruluyor

 Rum Yönetimi’nin, hellimin ticari marka ismini İngiltere’de kaybetmesinin ardından Ticaret Bakanlığı’nda yeniden yapılanmaya  gideceği ve hellim için özel birim kuracağı haber verildi.
 

Politis ve diğer gazetelere göre Rum Ticaret Sanayi Turizm ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, İngiltere’de ticari marka isminin kaybedilmesiyle ortaya çıkan hellim yönetimi sistemindeki açıkları kapatmaya yönelik Ticaret Bakanlığı’nı yeniden yapılandırma çabası kapsamında, Bilişim Hizmetleri Dairesi’nden bir “Belge Yönetim Sistemi”ni süratle hayata geçirmesini istedi. 
Rum Meclisi Ticaret Komitesi’nin dünkü toplantısında konuşan Lakkotripis hellim söz konusu olduğundan meselenin çok büyük olduğuna işaret ederek, Tarım Bakanı ile diğer paydaşlarla bir toplantı yapacaklarını açıkladı.
 

Lakkotripis, “Hellim için ticari markaları yönetecek, genel müdür emri altında özel bir birim kurulacak ve –hakkında itirazda bulunulmuş olan- AB markamıza mal olabilecek başka bir hata olmaması için çalışacak” ifadelerini kullandı. 
 

Politis başka bir haberinde “Tüm Kıbrıs Büyük Baş  Hayvan Besicileri Örgütü”nün Rum Meclisi Tarım Komitesi  başkan ve üyelerine, AB’ne sunulan hellim dosyası uyarınca hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak tescil edilmesi çabasıyla ilgili bir not ilettiği kaydedildi.
Habere göre örgütün, hellimin tesciline itirazı olmadığını ancak Rum süt ürünleri sektörü ile ulusal ekonomide sorun yaratacak “kötü tesciline” itiraz ettiği kaydedilen notta 2018’de toplam hellim ihracının 28 bin ton/187 milyon Euro civarında gerçekleşmesinin beklendiğine de işaret edildi. 

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