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Hellim İhracatının Arttırlması İçin Çabalar Sürüyor

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Hellim İhracatının Arttırlması İçin Çabalar Sürüyor
Hellim İhracatının Arttırlması İçin Çabalar Sürüyor

Kıbrıs’ta üretilen hellimin “AB Menşei Korumalı Ürün” tescilini almasının ardından, öngörülen kriterlere uygun hellimin üretilmesinin önündeki engellerin kaldırılması adına girişimlerin sürdüğü, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in bu yönde yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Kadis’in Rum hayvancılar ve sektördeki diğer unsurlarda son günlerde yoğun temaslar yürüttüğünü belirterek, özellikle koyun sütü eksiğinin nasıl giderebileceği konusunda odaklanıldığını vurguladı.

Haberde, kriterlerin yerine getirilmesi ve hellim ihracatının bugünkü düzeyinde devam edebilmesi için iki yıllık bir geçiş dönemi bulunduğu da vurgulandı.

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