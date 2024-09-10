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Hellim konusunda İzleme Komitesi toplantısı yapılacak

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 Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu, büyükbaş hayvan besicilerinin “Kıbrıslı Türk üreticiler destekleniyor” yönündeki şikayetleri üzerine dün bir açıklamada yaparak, tüm çabanın, hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK) olarak korunması olduğunu ifade etti.
Hellim konusunda İzleme Komitesi toplantısı yapılacak

 Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu, büyükbaş hayvan besicilerinin “Kıbrıslı Türk üreticiler destekleniyor” yönündeki şikayetleri üzerine dün bir açıklamada yaparak, tüm çabanın, hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (MİK) olarak korunması olduğunu ifade etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Panayotu, süreçleri ve gerekli denetimleri yapması amacıyla kurulması kararı alınan İzleme Komitesi’nin oluşumunun tamamlanmasına çok kısa bir süre kaldığını söyledi. Panayotu, komitenin ilk toplantısını Eylül ayı sonunda gerçekleştirmesinin öngörüldüğünü belirterek, hellim konusundaki denetimler için “Bureau Veritas” şirketinin yanı sıra kendilerinin de kontrolör sayılarını arttırdıklarını ifade etti.

Panayotu ayrıca, hedeflerinin, küçükbaş hayvancılığın yanı sıra, gerek altyapı, gerekse hayvan sayısının daha fazla artmaması için büyükbaş hayvancılığı da desteklemek olduğunu vurguladı.

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