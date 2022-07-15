  • BIST 2.382,44
  • Altın 957.45
  • Dolar 17.479
  • Euro 17.5319
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAGerçek aşkın işaretleri

Hellim konusunda uzlaşı sağlanamıyor

» »
MİK olarak kaydedilmesinin ardından Güney Kıbrıs’ta, hellim üretiminde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü oranı konusundaki uzlaşmazlık devam ediyor.
Hellim konusunda uzlaşı sağlanamıyor

Hellim’in AB tarafından Menşei İsmi Korumalı Ürün (MİK) olarak kaydedilmesinin ardından Güney Kıbrıs’ta, hellim üretiminde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü oranı konusundaki uzlaşmazlık devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) ofisinde dün biraraya gelen küçükbaş hayvancılar ile peynir/hellim üreticileri arasında sert tartışmalar yaşandığını, hayvancıların toplantıyı terk ettiğini yazdı.

Gazete, hayvancılar ve peynir üreticilerinin, 2024 yılından itibaren hellimde kullanılacak küçükbaş hayvan sütü oranı konusunda uzlaşıya varmak amacıyla gerçekleştirdikleri toplantının sonuçsuz kaldığını, bunun sonucunda da, 2024 yılı sonrasında hellim üretmek isteyen üreticilerin yüzde 50 oranından küçükbaş hayvan sütü kullanmak zorunda kalacaklarını aktardı.

Hayvancıların, 2024 yılında uygulanması gereken tüzük için beş yıllık yani 2029’a kadar geçiş dönemi önerisi sunulması durumunda, süt oranı için de geçiş döneminin uzatılmasını istediklerini vurgulayan gazete, hayvancıların yüzde 50’lik ihtiyacı karşılayacak üretim miktarına ulaşabilmek için, söz konusu geçiş dönemi boyunca, hellimde kullanılacak süt oranının her yıl yüzde beş olarak arttırılmasını talep ettiklerini yazdı.

Gazete, hayvancıların ayrıca, üretimi arttırabilmeleri için peynir üreticilerinden süte ödedikleri ücrete artış vermelerini de talep ettiklerini belirtirken KEVE Başkanı Hristodulos Angastiniodis’in toplantı sonuçlarını bugün Tarım Bakanı’na sunacağını vurguladı.

Haberde, bugün sonuç alınamaması durumunda Bakanlığın, 1 Ekim 2021 tarihi öncesinde üretilen ve MİK (POP) işaretini taşımayan hellimlerin toplatılması için Pazartesi günü tüm peynir üreticileri ve süpermarketlere yazı göndermek zorunda kalacağı da belirtildi.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte hellimlere el koyuldu12 Temmuz 2022 Salı 14:19
  • Güneyde İş Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti12 Temmuz 2022 Salı 13:11
  • Güneyde Vaka Sayıları Normale Dönüyor11 Temmuz 2022 Pazartesi 14:57
  • Çalıştığı iş yerini 490 bin Euro dolandırdı!11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:55
  • Baf'da balkon çöktü: 3 yaralı09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:55
  • Petridis: Kıbrıs'ın savunma kapasitesini güçlendirmek için çok büyük adımlar atılıyor09 Temmuz 2022 Cumartesi 18:54
  • Baf’ta bir apartmanın balkonu yıkıldı, üç işçi ağır yaralandı09 Temmuz 2022 Cumartesi 14:38
  • Güney'de işsizlik büyük oranda azaldı!07 Temmuz 2022 Perşembe 15:27
  • Limasol'da 73 yaşındaki kadın yangında hayatını kaybetti07 Temmuz 2022 Perşembe 14:14
  • Güney Kıbrıs’ta maske takmak yeniden zorunlu!06 Temmuz 2022 Çarşamba 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti