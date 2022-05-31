  • BIST 2.550,17
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4187
  • Euro 17.6453
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASusuzluğunuzu meyve suyu ile gidermeyin!

Hellim protokol dışı

» »
Güney Kıbrıs'ta Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı ticari danışmanların ve yurt dışında yetkilendirilmiş kişilerin, 2021 yılındaki denetimler sonucunda geleneksel hellim üretimi prototipine uygun olmayan ürünler tespit ettiği belirtildi.
Hellim protokol dışı

Politis gazetesi bu yöndeki bilgileri, Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun, AKEL Milletvekili Yiannakis Gavriil’in ilgili sorusu üzerine paylaştığını yazdı.

Habere göre Pilidu, ürünlerin ilk bakışta hellimle ile ilgili prototip standartlarına ve ticari markanın kullanılmasını düzenleyen kurallara uymadığını ifade etti.

Bu gibi durumların, Birleşik Krallık’taki ve Almanya’daki marketlerde hatta Almanya’daki gıda fuarında da tespit edildiğini belirten gazete, bu olayların Ticaret Bakanlığı’na bağlı üç kişilik komiteye havale edildiğini, incelenmesinin ve ihlal tespit edilmesi halinde ceza kesilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Tarım Bakanlığı’nın hellimin (halloumi/hellim) “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak tescil edilmesiyle birlikte standartların normal bir şekilde uygulanması amacıyla hellim üretim ve ihracat zincirinde, müdahil taraflarla yaptığı istişarelerin gelişim halde olmasına bağlı olarak, Ticaret Bakanlığı’nın, 2021 yılında yerel denetimleri ileriye götürmediğini belirtti.

Habere göre Pilidu açıklaması çerçevesinde keçi-koyun süt miktarı içeriğine ilişkin kesilen idari ceza miktarının da 500 bin Euro olduğunu ifade etti.

Gazete ayrıca üç kişilik komitenin, 9 Temmuz 2019 yılı kararıyla bir şirkete “Light” ismini kullanması nedeniyle 30 bin Euro para cezası verdiğini de anımsattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DİSİ Basın Sözcüsünden Evkaf yorumu30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:49
  • Rum Hükûmeti artan fiyatları dengelemek için 103 milyon avroluk mali destek paketi açıkladı29 Mayıs 2022 Pazar 18:20
  • Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail arasındaki 'Agapinor 2022' tatbikatı bugünden itibaren başlıyor.29 Mayıs 2022 Pazar 18:19
  • Rum basını “barut kokusu” alıyor29 Mayıs 2022 Pazar 16:09
  • Güney Kıbrıs’ta Covid-19 önlemleri son buluyor28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:44
  • Rum televizyonunda kan donduran katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük27 Mayıs 2022 Cuma 14:00
  • Anastasiadis “Türkiye’yi itidale davet etmelerini” isteyecek27 Mayıs 2022 Cuma 11:07
  • Güney Kıbrıs ile Mısır Dışişleri görüştü27 Mayıs 2022 Cuma 10:53
  • Rum Meclis Başkanından uluslararası topluma Maraş mektubu26 Mayıs 2022 Perşembe 18:40
  • Kadis: Çiftçileri desteklemek için Avrupa Birliği'nden beş milyon avroya kadar toplayabiliriz26 Mayıs 2022 Perşembe 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti