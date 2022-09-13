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Hellim satışı için yeni önkoşullar getirildi

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Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı’nın, Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün ibaresi taşıyan hellimlerin satışı için yeni önkoşullar getirdiği bildirildi.
Hellim satışı için yeni önkoşullar getirildi

Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı’nın, Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün ibaresi taşıyan hellimlerin satışı için yeni önkoşullar getirdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, hellim üretimi yapan imalathanelerin, bundan böyle denetim mekanizmasına dahil olduktan sonra ürettikleri MİK ibareli hellimleri satabileceklerini ve hellim satışı yapılacak yerlerde, hellimin hem MİK ibaresi taşıyıp taşımadığına, hem de hellimleri aldıkları imalathanenin, hangi tarihte denetim mekanizmasına dahil olduklarına bakmaları gerekeceğini yazdı.

Gazete, yeni tüzüğe göre piyasaya sürülecek hellimlerin, ancak peynir imalathanesinin denetim mekanizmasına dahil olduğu tarihten sonra üretildiği takdirde yasal olacağını ve mekanizmaya dahil olan tüm peynir imalathanelerinin isimlerinin, Tarım Bakanlığı’nın web sayfasında yer aldığını kaydetti.

Yeni tüzüğün, piyasaya depolarda tutulan hellimlerin sürülmesinin önüne geçmek maksadıyla hazırlandığını belirten gazete, hellim satışı yapılacak olan yerlerin de, ceza almamak için dikkatli olması gerektiğini yazdı.

Haberde, 19 Eylül’den itibaren MİK ibaresi taşımayan hellimlerin satılmasına son verileceği ve elde kalanların piyasadan toplatılacağı ifade edildi.

Gazete, tüzüğün tam olarak uygulanmasıyla birlikte hellimin fiyatında 1,50 Euro ile 2 Euro arasında artış olacağını da yazdı.

 
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