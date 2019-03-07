Hellim sektörüne yeni bir soluk

Bir asırdan uzun geçmişiyle, ülkemiz ekonomisinin önde gelen kuruluşlarından olan Raşit Şirketler Grubu, Arun markası ile katkı yapmakta olduğu üretim sektörümüze,ARDEN hellim markası ile yeni bir ürün ekledi.

Bir asırdan uzun geçmişiyle, ülkemiz ekonomisinin önde gelen kuruluşlarından olan Raşit Şirketler Grubu, Arun markası ile katkı yapmakta olduğu üretim sektörümüze,ARDEN hellim markası ile yeni bir ürün ekledi.

Arden Gıda Pazarlama Direktörü Ali Civisilli, yaptığı yazılı açıklamada, üretimin ülkemiz ve gelecek kuşaklarımızın geleceği için hayati önemdeki konulardan biri olduğunun altını çizdi.

Hellimde, keçi ve koyun sütünün de kullanılmasının hellimi aslına döndürmek olduğu belirten Civisilli, bu tarz katma değer yaratan ürünlere tüm sektörlerimizin ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

“Üretime geçtiğimiz iki ay gibi kısa bir sürede, ürünlere gösterilen yoğun ilgiden memnun olduk” diye konuşan Ali Civisilli, tüketicilere teşekkür ederek, sahip oldukları 2000 başlık küçük baş hayvan çiftliği ve modern tesiste, titizlenerek yürüttükleri üretim çalışmaları ile halkımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Arden Gıda Pazarlama Direktörü Ali Civisilli