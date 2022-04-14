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Hellim Stoklarının Muhafaza Edilmesi İçin 890 Bin Euro

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Güney Kıbrıs’ta dün toplanan Bakanlar Kurulu'nun, koronavirüs pandemisi yüzünden elden çıkarılamayan ve peynir üreticileri ile bunların işbirlikçilerinin elinde kalan hellim stoklarının muhafaza edilmesini finanse etmeye karar verdiği bildirildi.
Hellim Stoklarının Muhafaza Edilmesi İçin 890 Bin Euro

Güney Kıbrıs’ta dün toplanan Bakanlar Kurulu'nun, koronavirüs pandemisi yüzünden elden çıkarılamayan ve peynir üreticileri ile bunların işbirlikçilerinin elinde kalan hellim stoklarının muhafaza edilmesini finanse etmeye karar verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tarım Bakanlığı'nın sunduğu öneriye göre, peynir üreticilerine, etkilerin hafifletilmesi ve artan stoklardan doğan zararın bir kısmının karşılanması için 890 bin Euro’luk bir devlet yardımı ödeneceğini ve destek ödemelerinin Tarım Dairesi tarafından yapılacağını ekledi.

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