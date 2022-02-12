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Hellim Tartışması Bitmek Bilmiyor

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Hellim Tartışması Bitmek Bilmiyor
Hellim Tartışması Bitmek Bilmiyor

Rum Tarım Bakanı, komisyonun dosyada küçük değişiklikler yapılmasına izin verdiğini ancak bütün paydaşlar ortak noktada buluşamazsa, dosyadaki kuralın katı şekilde uygulanacağı uyarısında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, Tarım Bakanlığı’nın, bütün paydaşların uzlaşmasını sağlamak için hellim ve ürünün komisyon tarafından belirlenen orana aykırı üretime pencere açması üzerine peynir üreticileri “inek hellimi” talebinde bulunmaya hazırlanıyor.

Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru, piyasada probiyotik hellim, keçi hellimi, keçi-koyun hellimi bulunduğunu hatırlatarak, “şimdi de inek sütü içeren 4’üncü hellimi eklemek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Küçükbaş Hayvan Besicileri Şirketi Başkanı Yotis Konstantinu ise komisyon’un onayından sonra geri adım atma ve hellimdeki süt oranını değiştirme çabası söz konusu olduğunu belirterek “standart dışı hellim üretiliyor ve devlet gerekli denetimleri yapmıyor. Tarım Bakanı Kostas Kadis’in niyeti küçükbaş hayvan sütü oranını yüzde 51’den yüzde 25’e çekmek” dedi.

Tarım Bakanı Kostas Kadis, komisyon ile gayriresmî temaslarda bulunduklarını ve dosyada süt oranıyla ilgili bazı küçük değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Kadis, bütün paydaşların uzlaşısıyla Hellim Dosyası’nda bir takım değişiklikler yapıldığını, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sütü oranında benzer bir uzlaşı sağlanamazsa Hellim Dosyası’nda yer alan kuralın, yani küçükbaş hayvan sütünün büyükbaş hayvan sütünden fazla olması gerektiği kuralının uygulanacağı uyarısında bulundu.

Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı AKEL Milletvekili Yannakis Gavriil ise Rum yönetiminin hellim konusunda kabul edilemez maharetler sergilemekte olduğuna işaret ederek “hükümetin, halen onaylanmış hellim dosyasında değişiklikler yapılmasına dair önerileri konunun özüne dayanıyor, Menşe Adı Korumalı Ürün onayının iptali demek olur ve ihraç ürünümüzü yeni maceralara sokar” dedi.

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