Hellim tescili ile ilgili karar 1 Ekim 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek

Hellim ürününün, Avrupa Komisyonu’nun Menşei Korumalı Ürünler (MKÜ) kütüğüne 29 Mart 2021 itibarıyla kaydına karar verildi, şimdi geriye, bu kararın Komisyon’un Komiteler Koleji tarafın benimsenmesi ve AB’nin resmî gazetesinde Nisan ayında yayımlanması kaldı.

İlgili karar uyarınca, 1 Ekim 2021’den itibaren Avrupa içerisinde Hellim/Halloumi isimli ürünü üretme ve diğer Avrupa ülkelerine ihraç etme hakkının “Kıbrıs”a ait olduğu; dahası, AB’nin hellim konusunda üçüncü ülkelerle, ülke sınırları içerisinde menşei korumalı ürün olma özelliğini korumasına dair ikili anlaşmalar yapacağı bildirildi. Hellimin MKÜ kütüğüne kaydıyla birlikte artık diğer taklit ürünlerin hellim/halloumi adını kullanamayacağına dikkat çekildi.

Gazeteler geniş yer verdikleri haberlerinde, Rum yerel seçimlerine daha iki ay olmasına rağmen bu gelişmenin Rum siyaset dünyasını, hayvan besicileri ve peynir üreticilerini “birleştirdiğine” dikkat çekti ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Kıbrıslı Türklere de mesaj verdiğine işaret etti.

ANASTASİADİS’TEN KIBRISLI TÜRKLERE MESAJ

Fileleftheros Anastasiadis’in “Athienu”daki (Kiracıköy) hellim üretim tesisini dünkü ziyaretinde, 29 Mart’ı “Kıbrıs, ekonomi, hayvancılık ve peynir üreticiliği açısından tarihî” diye niteledi. Kıbrıslı Türklere “devlet olarak işlersek avantajlar edinebiliriz” iddiasıyla seslenen Anastasiadis, şunları savundu:

“Hellim ihracatı 250 milyon Euro’ya ulaşıyor ve tescil ile birlikte bu miktarın yalnız Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın da faydalanacağını umuyoruz. Devlet olarak işlersek avantajlara sahip olabiliriz, güçlü bir mesajdır. Devlet derken, Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği’nin sağladığı benzer katkılardan ne kadar faydalanabileceğimiz mesajını veriyorum.”

KADİS, “HELLİM DOSYASINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILABİLECEĞİNE” İŞARET ETTİ

Habere göre Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis dün düzenlediği basın toplantısında, küçükbaş hayvan besicileri ve peynir üreticileri tarafından dile getirilen kaygılara ve yeni gelişmeyle açılan perspektiflere değindi. Uluslararası örgüt tarafından yapılacak yeni denetim çerçevesine uyum, oluşacak hellim talebi için süt yeterliliği konularına değinen ve hellim dosyasında gelecekte müktesebata uygun iyileştirmeler yapılabileceğine işaret eden Kadis “bütün paydaşlar önümüzdeki günlerde kurulacak teknik gruba katılırsa bu sorunlar çok daha etkin çözülebilir” dedi.

KKTC’DEKİ DENETİMLER…

Komisyon tarafından onaylanan hukuki metinlerin, Rum Yönetiminin “Bureau Veritas” isimli uluslararası örgütü, gerek Kuzey’de gerek Güney’de hellim dosyasındaki standartlara uyum denetimini gerçekleştirmek üzere yetkilendirmesini öngördüğünü ileri süren gazetenin iddiasına göre, KKTC’de bitki sağlık denetimi yapmak için uluslararası örgüt yetkilendirme yetkisi de Rum Yönetimine veriliyor.

Gazete Rum Yönetimi tarafından yetkilendirilecek uluslararası örgütün, bitki sağlığı standartlarına ve MKÜ standartlarına uygun bulduğu ürünlerin Yeşil Hat üzerinden ihraç edilebileceğini, bunun da Kıbrıslı Türklere, ürettikleri hellim ürününü Avrupa piyasasına meşru ihraç olanağı vereceğini yazdı, Rum tarafındaki bitki sağlık denetimlerinin ise Rum devlet birimleri tarafından yapılacağını ekledi.

AKEL, DİSİ VE EDEK MEMNUN

AKEL, DİSİ ve EDEK hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak tescilini memnuniyetle karşıladı.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu “hellimin tescil edilmesi millî hedefi başarıldı”, AKEL Milletvekili ve Meclis Tarım Komitesi üyesi Andreas Kafkalias “tescil kararı geleneksel ürünümüz için bir dönüm noktasıdır” ve EDEK de “Hellimin tescili Kıbrıs için birçok faydası olan olumlu bir gelişme” dedi.

Politis “Hellimin Tescilinin Korunmasında Ruh Birliği…” başlıklı haberine Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları’nın açıklamasını da ekledi.

Alihtia hellim dosyasının tescil sürecini öne çıkardığı haberi manşetten “Halloumi/Hellim=MKÜ… Yıllarca Süren Mücadelelerden Sonra Kıbrıs Adalete Erdi… Anastasiadis: Kıbrıs Ekonomisi İçin Tarihî Gün” başlığıyla aktardı.

Haravgi ise “Hükümet Tarım Sektörünü Destekleme Planları yapsın” başlığını attı.