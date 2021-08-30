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Hellim tescilli olarak 1 Ekim 2021 itibarıyla üretilmeye başlanacak

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Avrupa Komisyonu’nun hellimin (halloumi/hellim) “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak tescil edilmesinin ardından hellimin tescilli olarak 1 Ekim 2021 itibarıyla üretilmeye başlanmasına ilişkin süreç ilerliyor.
Hellim tescilli olarak 1 Ekim 2021 itibarıyla üretilmeye başlanacak

Avrupa Komisyonu’nun hellimin (halloumi/hellim) “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak tescil edilmesinin ardından hellimin tescilli olarak 1 Ekim 2021 itibarıyla üretilmeye başlanmasına ilişkin süreç ilerliyor.

Fileleftheros gazetesi, “POP Hellim ile İlgili Geri Sayım-Denetim Yapılmaksızın 1 Ekim’den İtibaren İthalatın Başlaması Formülü Bulundu” başlıklı haberinde, hellimin tescilli ürün olarak üretilmesi konusunda zamanın “bunaltıcı” olduğunu ve tüm müdahil tarafların buna hazır olmak için çaba harcadığını yazdı.

Bu nedende dolayı denetleme biriminin, tüm üretim zincirinde, hayvan besicilerden, süt üreticilerine ve nihai hellimin üretilmesine kadar uygun denetimleri yapması gerektiğini yazan gazete, 3 bin 500 hayvan besicisinin ötesinde, denetim ve tescilli hellimin kullanılmasıyla ilgili sertifikasyon sistemine dahil olmak isteyen 150 sanayicinin, ilgili onayı alması gerektiğini belirtti.

Rum Tarım Bakanlığı’nın, “Bureau Veritas” isimli denetleme birimi ile uzlaşma sağlamasıyla birlikte 10 Eylül’e kadar denetleme ve sertifikasyon sistemine dahil olmak için sorumlu beyanda bulunanlara prensip olarak onay verilmesine karar verdiğini belirten gazete, idari denetimin ardından geçici onayın verileceğini, geniş zamanda ise yerinde denetimlerin yapılacağını yazdı.

Bu prosedüre, üretim ve ticari faaliyetlerde kötü etkilerin olmaması çabası içerisinde karar verildiğini yazan gazete, geçici onayın resmi onaya dönüşmesinin, yerinde yapılacak denetimlerin ve ilgili kriterlerin yerine getirildiğinin tespit edilmesinin ardından olacağını belirtti.

Habere göre yerinde yapılacak tüm denetimler, Bureau Veritas Ella MAE (BV) isimli birim tarafından şirketi tarafından gerçekleştirilecek.

Gazete, Bureau Veritas biriminin ayrıca bugünlerde tüm ilgili taraflara denetleme planını da göndereceğini de yazdı.

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