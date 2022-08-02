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Hellim üreticileri, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı kararından rahatsız

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Kıbrıs coğrafyasının ortak ürünü olan hellim/halloumi konusunda Güney Kıbrıs’ın tek başına hareket kararlar almasından Hellim üreticileri rahatsızlıklarını dile getirdi.
Hellim üreticileri, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı kararından rahatsız

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda 2 Ağustos’ta (bugün) Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu’nun başkanlığında bir araya gelen Hellim üreticileri, Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, süt üreticileri ile imalatçıların tescilde değişiklik ile ilgili aldıkları tek taraflı kararları değerlendirdi. 

Toplantıda, Hellim tescili konusunda yapılması gereken değişiklikleri Kıbrıslı Türk üreticilere ve yetkililerine danışmadan veya istişare etmeden tek taraflı olarak yapmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi. 

Toplantı sonrası üreticiler, Hellimin ortak coğrafi ürün olduğunu, bu konuda atılacak her türlü adımın veya girişimin birlikte yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Hellim konusunda Rum tarafıyla eşit hakka sahibiz. Bu hakkımızın gasp edilmesine izin vermemiz söz konusu değildir” dedi. 

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