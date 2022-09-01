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Hellim üretimi için tanınan süre uzatıldı

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Güney Kıbrıs’ta Menşei Korumalı Ürün (MİK) patentine uygun hellim üretimi için Rum üreticilere tanınan süre uzatıldı.
Hellim üretimi için tanınan süre uzatıldı

Güney Kıbrıs’ta Menşei Korumalı Ürün (MİK) patentine uygun hellim üretimi için Rum üreticilere tanınan süre uzatıldı.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta Rum Tarım Bakanlığı, hellim/peynir üreticileri ve süt üreticileri arasında 22 Temmuz tarihinde varılan ve Menşei Korumalı Ürün (MİK) standartlarına uygun hellim üretiminin şartlarını belirleyen anlaşmada yer alan, MİK amblemi taşımayan hellimlerin 1 Eylülden itibaren piyasaya sürülmemesi maddesinde gecikme yaşandığını yazdı.

Gazete, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in dün yaptığı açıklamada, MİK standartlarına uygun hellimin piyasaya sürülmesi ve standartlara uygun olmayan hellimin piyasadan toplatılması için öngörülen 1 Eylül tarihinde uzatmaya gidileceğini söylediğini yazdı.

Kadis açıklamasında, hellim üreticilerine birkaç gün daha süre tanınmasının kararlaştırıldığını, bu uzatmanın sebebinin ise, hellim üreticilerini denetlemekte yükümlü “Bureau Veritas” şirketinin, denetlemeleri zamanında yapamaması olduğunu iddia etti.

Haberde ayrıca, büyük hellim üreticilerinden birinin, standartlar dışında kalan ürünlerinin ismini “Kıbrıs peyniri” şeklinde değiştirdiğini, bu ürünün MİK amblemi taşıyan hellimden daha ucuza satılacağı da vurgulandı.

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