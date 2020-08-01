  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKADünya Genelinde Vaka Sayısı 17 Milyonu Aştı

Hellim yüzünden CETA’ya Rum engeli

» »
Kısa adı CETA olan, Avrupa Birliği (AB) ile Kanada arasındaki kapsamlı ticari ve ekonomik anlaşmanın, hellim ürünü nedeniyle Güney Kıbrıs engeline takıldığı bildirildi.
Hellim yüzünden CETA’ya Rum engeli

Politis’in haberine göre, Rum Meclisi Genel Kurulu hellim ürünü henüz AB’de menşei korumalı ürün olarak tescil edilmediği, CETA onaylanmadan önce hellim dosyasının kapatılması gerektiği gerekçesiyle CETA’ya onay vermedi. Oylamada sadece DİSİ evet dedi.

CETA’nın uzun müzakereler sonucunda 2016’da varılan ve 2017’de geçici yürürlüğe konulan bir anlaşma olduğunu yazan gazete, tam yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler, Avrupa Konseyi ve üye ülkelerin ulusal meclisleri tarafından onaylanması gerektiğini, keza bugüne kadar 14 üye ülkenin meclisinden de onay aldığını kaydetti.

Gazeteye göre, Rum Meclisi Genel Kurul toplantısında, hellim ve diğer tarımsal ürünlerle ilgili çıkarlar öne sürülerek CETA’nın yeniden müzakere edilmesi istendi.  Rum yönetimi geçici yürürlüğü devam etmekte olan CETA yasa tasarısını yeniden meclis onayına sunacak.

Haberde, CETA’nın yeniden müzakereye açılmasının, yukarıda sayılan silsilenin tekrar uygulanması anlamına geleceğinden neredeyse imkânsız olduğuna ve Rum meclisi onay vermezse CETA’nın iptal olacağına dikkat çekildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta koronavirüs bulaşma oranı yükseldi31 Temmuz 2020 Cuma 18:00
  • Güney’de Maske takmayana 300 Euro ceza!31 Temmuz 2020 Cuma 17:13
  • Güney Kıbrıs’ta 4 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi30 Temmuz 2020 Perşembe 19:20
  • Güney'de çıkan vakalardan 2'si Kıbrıslı Türk30 Temmuz 2020 Perşembe 14:04
  • Greko Burnunda İçerisinde Göçmenlerin Bulunduğu Bir Tekne Olduğu Haber Verildi30 Temmuz 2020 Perşembe 13:53
  • Filipinli Çalışana İşvereni Tarafından Kötü Muamele30 Temmuz 2020 Perşembe 13:11
  • Güney kıbrıs’ta korona salgınında “kırmızı alarm”30 Temmuz 2020 Perşembe 12:19
  • Yunan Silahlı Kuvvetleri ve RMMO Hala Teyakkuzda30 Temmuz 2020 Perşembe 12:10
  • Kıbrıs Sallandı30 Temmuz 2020 Perşembe 10:08
  • Güney Kıbrıs’ta 500 hepatit hastası var ilaç yok…29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti