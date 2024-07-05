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Hellimde süt oranları için genelge yayınlandı

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Güney Kıbrıs’ta, hellim üretiminde kullanılacak keçi-koyun sütü oranlarıyla ilgili 10 Temmuz itibarıyla geçerli olacak bir genelge yayımlandı.
Hellimde süt oranları için genelge yayınlandı

Alithia gazetesi, genelgeye göre 15 Ağustos’a kadar kullanılacak keçi-koyun sütü oranının yüzde 25 olacağını, 16 Ağustos 2024 - 15 Şubat 2025 tarihleri arasında bu oranın yüzde 19, 16 Şubat 2025 - 9 Temmuz 2025 tarihleri arasında da yüzde 30’a çıkarılacağını yazdı.

Gazete, hayvancıların dün, Tarım Bakanı Maria Panayotu ile randevuları olduğunu ve randevuya az bir süre kala, genelgenin Fileleftheros tarafından yayımlandığını; bunun üzerine hayvancıların tepki göstererek, bakanın kendilerini “dostlar alışverişte görsün” niyetiyle çağırdığını ifade ettiklerini kaydetti.

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