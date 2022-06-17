Hellimdeki süt kotasındaki değişiklikler konusu Rum basınında

Haravgi gazetesi, bilgilerin hükümetin bu konuda kapalı kapılar ardında başka, kamu oyu önünde başka şey söylediğini gösterdiğini yazdı.

Habere göre, Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Yiannakis Gavriil dün yaptığı açıklamada Komitenin, 8 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantıda Tarım Bakanı Kostas Kadis’in “hükümetin, ağırlığı, nemi, ırkı, şekli ve lisansına ilişkin onaylanan hellim dosyasında küçük öneme sahip değişiklikleri AB’den talep etme niyetinde olduğunu söylediğini” belirtti.

Gavriil, hükümetin kotaları değiştirmesi yönündeki olası çabasının, ürününün tescil edilmesi konusunda ciddi tehlikelere gebe olduğunu ayrıca uzun yıllar süren çabaların ardından Kıbrıs’ın çıkarları yönünde kapanan bir konunun, öngörülemeyen sonuçlarla, yeniden açılmasına yol açacağını ifade etti.

Hukuk Dairesi’nin uzman görüşü ve Tarım Bakanı’nın, hükümetin; MİK’in (Menşe İsimli Korumalı Ürün) öngördüklerini hayata geçireceğine dair açıklamasına karşın son günlerde, hükümetin hellimdeki çeşitli süt türlerinin kotasında değişiklik talep edeceği yönündeki bilgilerin çoğalmakta olduğunu belirten gazete kota konusunun hellimin MİK olarak tescil edilmesinin çekirdeğini ve ana konusunu teşkil ettiğini yazdı.