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Hellime dikkat!

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İsveç, Güney Kıbrıs'ta üretilen hellim konusunda uyardı
Hellime dikkat!

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF) İsveç'te yayımladığı bildiride Güney Kıbrıs'tan ithal edilen hellimlerde yüksek miktarda antibiyotik bulunabileceğini belirterek Güney Kıbrıs helliminin az tüketilmesi çağrısında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Doğal Yaşamı Koruma Vakfı’nın İsveç’te yayımladığı bir bildiride Güney Kıbrıs’tan ithal edilen hellimlerin, hellim üretiminde kullanılan sütün elde edildiği hayvanlara yüksek miktarda antibiyotik verilmesinden ötürü tehlikeli olabileceği uyarısında bulunduğunu, Rum hayvancı ve hellim üreticilerinden ise tepki geldiğini yazdılar.

Habere göre söz konusu Vakıf, Güney Kıbrıs’ın hayvanlarda antibiyotik kullanımın yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını belirterek İsveç halkını aşırı hellim tüketiminden kaçınmaları ve yerli üretim peynirleri tercih etmeleri konusunda uyardı.

Gazete, Rum yetkili makamları ve peynir üreticilerinin ise yaptıkları açıklamalarda, bugüne kadarki kontrollerde hellimde antibiyotiğe rastlanmadığını duyurduklarını yazdı.

Güney Kıbrıs Peynir Üreticileri Birliği Başkanı Yorgos Petru, ihraç edilen tüm hellimlerin HACCP standartlarına göre yapıldığını, antibiyotikli sütten yoğurt üretilemeyeceğini ve hellimin de kaliteli olmayacağını belirtti.

Tarım Bakanı Kostas Kadis ise Güney Kıbrıs’ta üretilen hellimin hiçbir zaman insan sağlığına zararlı herhangi bir kalıntı içermediğini iddia ederek Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Güney Kıbrıs gibi daha birçok ülkeyi yüksek miktarda antibiyotik kullananlar listesine alırken yanlış hesaplama parametreleri kullandığı görüşünü belirtti.

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