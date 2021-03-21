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Hellimin adı korunarak tescil edilmesi için 26 Mart’ta oylama yapılacak

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Hellimin, Menşei Adı Korunmuş (PDO) ürün yapılması ve Güney’e geçişinin sağlanması sürecinde, 26 Mart’ta Avrupa Komisyonu’nda komitede bir oylama yapılacak.
Hellimin adı korunarak tescil edilmesi için 26 Mart’ta oylama yapılacak

Hellimin, Menşei Adı Korunmuş (PDO) ürün yapılması ve Güney Kıbrıs’a geçişinin sağlanması sürecinde, 26 Mart’ta Avrupa Komisyonu’nda komitede bir oylama yapılacağı kaydedildi.

Avrupa Komisyonu’ndan edinilen bilgiye göre, Komisyonun hellimin PDO ürün olarak tescil edilmesi ile ilgili çalışmalarına 2015’de başladığı, süreç içerisinde ortaya konan itirazların detaylı bir şekilde incelendiği kaydedildi.

Komisyonun, hazırlanan tasarıyı üye ülkelerle paylaşma noktasında olduğu, 26 Mart’ta Kalite Komitesinde oylama yapılması için sürecin devam ettiği belirtildi.

PDO ile ilgili önerge, bir paket şeklinde, Avrupa Birliği Hijyen ve Gıda Güvenliği Standartlarına tamamen uyumlu bir şekilde imal edilmesi halinde, hellimin Güney Kıbrıs’a geçişini de içeriyor.

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