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“Hellimin tescili sadece yıkım getirecek”

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“Hellimin tescili sadece yıkım getirecek”
Rum peynir üreticilerinin, hellimin hazırlanan dosyada olduğu gibi tescil edilmesi durumunda büyük bir yıkıma uğranacağını iddia etti.

Simerini gazetesi “Peynir Üreticileri Dosya İçin ‘Bağırıyor’… Beklenen Tescilin Yıkım Getireceğini Vurguluyorlar” başlıklarıyla verdiği haberinde, Rum Peynir Üreticileri Birliği’nin, bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen “Kıbrıs Süt Ürünleri Kongresi”nin sonuç bildirgesini yayımladığını yazdı.

Sonuç bildirgesinde kaydedilenlere göre Birlik, hellimin, başvurunun yapıldığı şekilde tescil edilmesi halinde ortaya çıkacak tehlikelere işaret etti.

Rum Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre hellimin, hazırlanan dosyada olduğu gibi tescilinin sadece yıkım getireceğini iddia eden Birlik, kendilerinin, bir ürünü ekonomiyi olumsuz etkileyecek şekilde tescil eden AB’deki tek devlet olacaklarını savundu.

Rum Hükümeti’nin icraatlarını eleştirerek, Abraham Lincoln’un “Bazı insanları her zaman, bütün insanları da bazen kandırabilirsiniz, ama bütün insanları her zaman kandıramazsınız” sözlerine işaret eden Birlik, tescile göre yüzde 51 koyun-keçi sütü oranının bugün uygulanması durumunda üretimde yüzde 60’lık bir düşüş olacağını öne sürdü.

Birlik, 2016 yılında 24 bin tonluk üretimin 19 bin tonunun ihraç edildiğine dikkati çekerek, tescilin bugün uygulanması halinde üretimin 9 bin 200 ton, ihracatın da 5 bin 200 tona düşeceğini iddia etti.

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