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Hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılmasıyla ilgili programda “skandal kokusu”

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Avrupa Denetleme Kurumu ile Rum Sayıştay Başkanlığı’nın, hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılması için 4 milyon Euro’luk Avrupa ödeneğine sahip bir programda bazı usulsüzlükler tespit ettiği haber verildi.
Hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılmasıyla ilgili programda “skandal kokusu”

Fileleftheros gazetesi “Avrupa Ödenekleriyle Skandal Kokusu” başlıklı haberinde, hellimin üçüncü ülkelerde tanıtılmasıyla ilgili 4 milyon Euro ödeneğe sahip programın mercek altında olduğunu ve konuyla ilgili iki araştırma yapılmakta olduğunu yazdı.

Yapılan kontrollerde, ilk bakışta bir dizi usulsüzlük tespit edildiğini ve yetkili birimleri daha fazla kontrol yapmaya iten bir de “skandal kokuşu” ortaya çıktığını yazan gazete, yapılan gözlemlerin hem Tarım Ödemeleri Kurumu, hem de Ticaret Bakanlığına gönderildiğini ve konuyla ilgili yorumlarının beklendiğini ekledi.

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