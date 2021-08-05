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'Help Turkey'e soruşturma

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsuru içerdiği tespit edilen 'Help Turkey' paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
'Help Turkey'e soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsuru içerdiği tespit edilen 'Help Turkey' paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Orman yangınları sürerken 28 Temmuz’da sosyal medyada bir anda  ‘Help Turkey’ paylaşımları yayıldı.

Paylaşımlarla ilgili soruşturma açan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında teknik inceleme ve araştırmalar sonucu bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya" çalıştıklarının belirlendiği anlatıldı.

"Kaos ortamı yaratılmaya çalışıldı"

Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı vurgulandı.
Daha önce de bu hesaplar üzerinden benzer yöntemlerle terör örgütlerinin propagandalarının yapıldığı, dezenformasyon ve yıpratma haberlerinin ön planda tutularak çoklu bir strateji belirlendiği, araç olarak ise Twitter’ın aktif olarak kullanıldığı #helpturkey ana başlığı altında yapılan paylaşımların tespit edildiği anlatıldı.

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