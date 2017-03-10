Hem arı fobisini yendi hem iş sahibi oldu

Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 40 kovan arı sahibi olan Ordulu Serpil Külünk, proje sayesinde hem arı fobisini yenmeyi başardı hem de aile bütçesine katkı sunmaya başladı.Serpil Külünk (30), aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancı

Serpil Külünk (30), aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından başvurusu kısa sürede onaylanan Külünk, 30 bin liralık hibeyi hak kazandı.

Proje kapsamında ikamet ettiği Altınordu ilçesi Işıklı Mahallesi'ndeki evinin önüne 40 kovan arı getirilen Külünk, proje sayesinde hem arı fobisini yenmeyi başardı, hem de aile bütçesine katkı sunmaya başladı.

Külünk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da doğup büyüdüğünü ve Ordu'ya gelin olarak geldiğini söyledi. Kendisinin ev hanımı olduğunu, eşinin ise çiftçilikle uğraştığını belirten Serpil Külünk, proje sayesinde Ordu'da iş sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"Yüzlerce başvurunun içinden benim adımın çıkması beni çok sevindirdi"

Arıcılığın normal şartlarda erkek işi olduğunu ancak kadınların da yapabileceğini göstermek için bal üretimine başladığını dile getiren Külünk, "Ben küçüklükten bu yana arılardan çok korkardım. Ama böyle bir projeye ihtiyacımız olduğu için eşimin de desteğiyle başvurduk. Yüzlerce başvurunun içinden benim adımın çıkması beni çok sevindirdi. Bugün 'İyi ki başvurmuşum' diyorum. Çünkü bu proje sayesinde hem arı fobimi yendim hem de aile bütçeme destek sağlıyorum." diye konuştu.

Arıcılığın püf noktalarını öğrenmek için işin başında olduğunu, ancak eksiklerini katıldığı kurs sayesinde gidermeye çalıştığını belirten Külünk, eskiden köy şartlarında gündeliğe giderek geçimlerini sağladıklarını, şimdi ise artık iş sahibi olduğunu kaydetti.

Hedefleri olduğunu anlatan Külünk, "Proje sayesinde 40 kovanda yıllık 1 ton bal üretmeyi hedefliyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Bu proje ailemizin yüzünü güldürdü." şeklinde konuştu.