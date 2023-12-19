  • BIST 7692.48
  • Altın 1900.893
  • Dolar 29.0882
  • Euro 31.9079
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

Hem askeri yasak bölgeyi ihlal etti, hem de üzerinden uyuşturucu çıktı!

» »
Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kuzey Kıbrıs’a geçen ancak Metehan Sınır Kapısı civarında yakalanan Belçika uyruklu A.G'nin üzerinde yapılan aramada 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hem askeri yasak bölgeyi ihlal etti, hem de üzerinden uyuşturucu çıktı!

“Uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 18 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00 sıralarında askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Metehan Sınır Kapısı civarından ülkeye giriş yaparken, görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi. Polis, zanlının üzerinde uyuşturucu bulunması üzerine durumun narkotik şubeye bildirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin emare alındığını belirtti.

Zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 18 Aralık’ta Güney Kıbrıs’tan 10 euroya aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, ayrıca uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası'nda anma törenleri düzenlenecek19 Aralık 2023 Salı 13:30
  • Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. Tarafından Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne anlamlı bağış19 Aralık 2023 Salı 13:21
  • TAE’den tahıl zararlıları ile ilgili eğitim19 Aralık 2023 Salı 13:20
  • KTAMS, yarın Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapacak...19 Aralık 2023 Salı 12:36
  • Meclis Başkanlığı: O ifadeler Töre’ye ait değil19 Aralık 2023 Salı 12:30
  • TDP'de yeni döneme doğru, 2 milletvekili ve önemli katılımlar olması bekleniyor...19 Aralık 2023 Salı 12:03
  • Avrupa Üniversitelerinden Evkaf’ın Yayınlarına Büyük İlgi19 Aralık 2023 Salı 11:39
  • Çatalköy bölgesinde 3 saatlik elektrik kesintisi olacak19 Aralık 2023 Salı 10:21
  • Türkiye ve KKTC'den denizde ortak eğitim!19 Aralık 2023 Salı 10:20
  • Başbakan Üstel: Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yılmaz’a en içten teşekkürlerimi sunarım18 Aralık 2023 Pazartesi 16:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti