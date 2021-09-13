Hem besleyici hem güzelleştirici

Balın faydaları saymakla bitmiyor. Doğal bir prebiyotik olan bal, vücuttaki yararlı hücreleri arttırıyor, bazı kanser risklerini azaltıyor, öksürüğe iyi geliyor ve enerji veriyor. Sadece besin olarak değil, cilt sağlığı için de kullanımı önerilen bal cildi nemlendiriyor, besliyor, temizliyor ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlıyor.

Faydaları arılar var oldukça devam edecek olan balın cildi güzelleştirmedeki sırrını ve cilt için önemini Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeşim Tekin SABAH okurlarına anlattı…



CİLDİN NEMİ İÇİN ÖNEMLİ



Balın en önemli özelliklerinden biri ciltte suyu tutucu ve muhafaza edici olması. Dolayısıyla kozmetik ürünlerde de deriyi nemli tutmada ve kuruluğun önlenmesinde kullanılıyor. Eski yıllardan beri bal ile sütün karıştırılarak anti-aging yani cildi gençleştirmek amaçlı kullanıldığı da biliniyor. Bal aynı zamanda antioksidan özelliği olması nedeniyle de güneş ışınlarına bağlı olan DNA hasarını önleyebiliyor.



SADECE BESİN OLARAK DÜŞÜNÜLMEMELİ



Bal asidik özelliği, çok sayıda enzim içermesi, anti-inflamatuvar etkisi olması nedeniyle akneli ve yağlı ciltlerde de kullanılabilir. Piyasada bal içeriği olan saç bakımı, bebek bakımı, güneşten koruyucu ürünler, nemlendirici losyonlar, yüz yıkama jelleri vb. çok sayıda kozmetik ürün vardır. Bal, bu kozmetik ürünler dışında direkt yüze maske şeklinde sürülüp 15-20 dakika bekledikten sonra durulanarak da uygulanabilir.



YARA İYİLEŞTİRMEDE HIZLANDIRICI ETKİ



Son yıllarda balın yara iyileşmesindeki rolünü araştıran çok sayıda çalışma bulunuyor. Ama aslında balın yara bakımında kullanımı MÖ 2600-2200 yıllarında Mısır'a dayanıyor.



Balın yara iyileşmesinde özellikle enfekte yaralarda, yüzeyel yanıklarda, bası yaraları ve diyabetik ayak gibi diğer nedenlere bağlı gelişen cilt ülserlerinin tedavisinde etkili olabileceği yapılan çalışmalarda görülüyor. Ayrıca balın yara iyileşmesini hızlandırıcı özelliği bulunuyor. Dolayısıyla bal içeren yara örtülerinin yüzeyel yanıklarda sık kullanılan gümüş sülfadiazin kadar etkilidir.



SAÇTA KEPEKLENME VE DÖKÜLME PROBLEMLERİNDE DE ETKİLİ



Yapılan bir diğer çalışmalarda balın, saçlı deride görülen ve seboreik ekzema adını verdiğimiz kepeklenme, kaşıntı ve buna bağlı saç dökülmesinde artış görülen hastalara da iyi geldiği görüldü. Gün aşırı uygulanacak şekilde ılık su ile yüzde 90 oranında seyreltilerek saça uygulanıp 3 saat bekletilmesi ve iyice durulanması sonrası hastaların kepeklenme, kaşıntı ve buna bağlı gelişen saç dökülmelerinde klinik olarak anlamlı bir gerileme fark edildi.



Bunun yanında, meme kanseri ve baş-boyun kanserleri için radyoterapi alan hastalarda kansere ikincil oluşan cilt ve mukozadaki toksik etkileri iyileştirmede rolü olduğu bilimsel olarak ispatlanmış durumda. Vitamin, mineral, enzim gibi maddeler içeren bal cilt sağlığı ve hastalıkları için alternatif bir tedavi olarak kullanım için uygun görülebilir.