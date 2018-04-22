KKTC’nin en önemli özel sektör kuruluşlarından Mustafa Hacı Ali İşletmeleri ekonomiye yeni bir tesis kazandırmanın son hazırlıklarını yapıyor...

Yılmazköy’ün yaklaşık üç kilometre güneyinde kurulması hedeflenen gübre tesisinde tavuk, büyük ve küçük baş hayvanların 22 bin ton ham gübresi, endüstriyel işlem sonrası 7 bin ton organik gübre olarak kullanıma hazır hale getirilecek.

Bu konuda açıklamalarda bulunan Mustafa Hacı Ali İşletmeleri Genel Müdürü Hüseyin Erkoru, ‘ Hem çevreye hem de ekonomiye katkı amacıyla yola çıktık’ şeklinde konuşarak şunları ekledi: ‘ KKTC’de çiftçiler genelde, tavuk, inek ve küçükbaş ham gübrelerini her yılın sonbaharında tarlaların ekimi sırasında ovalara yaymaktadırlar. Konvansiyonel yöntemle hazırlanan gübreyi, daha kontrollu ve dünya standardlarına uyumlu şekilde işleyip tarım için tüm yıl sağlamayı amaçlamaktayız. İşletme olarak toplumsal duyarlılığa saygılıyız. Bu saygımızla, ekonomik boyutu birleştirip organik gübre üretim tesisimizi projelendirdik.’

Mekan seçimi

Erkoru, böyle bir tesisin, özellikle koku nedeniyle, mevcut sanayi bölgelerinde olamayacağına vurgu yapıp, ‘Mustafa Hacı Ali İşletmeleri kendi ürettiği ham gübrelerden kaynaklanan sorunu çözmek için Yılmazköy’ün yaklaşık 3km güneyindeki uygun arazilerde, gerekli gübre tesisini kurmak için ön fizibilite yapmıştır. Böyle bir tesisin kurulacağı arazinin yeri seçilirken herhangi bir yerleşim yerinden uzak olması ve kısmen daha az verimli bölgelerde bulunması, teknik ve çevre faktörlerinin hassasiyeti göz önünde bulundurulmalıdır, bizler de öyle davrandık.. Türkiye’nin Konya bölgesinde yeni yapılan iki benzer tesisler de ayni kriterler ile yer ve teknoloji seçimi yapılmıştır ve bu tesisler geçen yıl faaliyete geçmiş olup, tüm zirai ve çevre kanunlarına uygunluğu onaylanmıştır’ dedi.

Japon teknolojisi

Kurulacak tesisin teknik özellikleri ve maliyetiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Mustafa Hacı Ali İşletmeleri Genel Müdürü Hüseyin Erkoru, şu bilgileri aktardı: ‘ Kurulacak tesiste Japon teknolojisi kullanılacak ve 230m uzunluğunda 20 metre genişliğinde endüstriyel bir yapı oluşturulacaktır. MHAL bu amaç için bu mali yılda tamamlamak üzere $1.5m bütçe ayırmıştır. Bu bütçenin yüzde altmışının iç piyasada, geriye kalan yüzde kırkının ise ithal edilecek makinelerde harcanması planlanıyor.

Benzer yatırımlara Türkiye’de devlet tarafından yüzde elli, hibe katkı yapılırken, bizim hükümetimizden böyle bir talebimiz yoktur. Bir diğer önemli nokta Türkiye’de böyle bir yatırıma bürokratik engel çıkarılmıyor.Hatta ÇED raporu bile istenmiyor.’

Artısı çok, eksisi hiç yok

Organik gübre tesisinin artısını çok, eksisinin ise hiç olmadığını işaret eden Hüseyin Erkoru, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Sedece bizim tesisilerimizden yılda 22 bin ton ham gübre çıkıyor. Bu gübre birikiyor.Çiftçiler alıp kullanıyor. Hem biriktiğe yerde, hem de işlemsiz kullanımı çevre açısında sorunlar yaratıyor. Bu sorun bizden öte ülkenin de sorunudur. Yapmayı hedeflendiğimiz tesiste, yaklaşık 22 bin ton ham gübre işlenip, 7 bin ton yüksek kaliteli organik gübre elde edilecektir.. Bu ürünler herhangi bir hastalık (patojen), yabancı bitki tohumları ve koku içermezken, hem tarım sektörü için büyük bir katkı sağlayacak hem de başta kötü koku sorununu ortadan kaldıracaktır.

Tesisten elde edilen organik gübreler sebze, meyve, çiçek bahçelerinde ve tarlalarda kullanılacak ve ülkemize önemli katma değer kazandırmış olacağız. Parasal olarak dış ticaret dengesine pozitif katkısı ise bir buçuk milyon EURO dolayında gerçekleşecek.’

Bakanlar Kurulu onayı bekleniyor

Projenin ilgili bakanlıkların bilgisine 1 Kasım 2017’de getirildiği, projenin hayat bulması için Bakanlar Kurulu karar ve onayının beklendiği de belirtildi.