Hem davayı kaybetti hem de parasız kaldı

Bir süredir tüm dünyanın nefes almadan takip ettiği dava nihayet sonuçlandı. Jüri kararı Johnny Depp'ten yana olurken Amber Heard, hem iddialarının hukuken karşılık bulamaması hem de finansal olarak zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Haftalardır süren Amber Heard ve Johnny Depp davasında jüri bir karara ulaştı. Depp, zaferini hayranlarıyla bir araya gelerek kutlarken, Amber Heard cephesinden ise itiraz sesleri yükseldi.

Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft perşembe günü yaptığı açıklamada, Heard’ün Johnny Depp’e borçlu olduğu 10.4 milyon doları ödeyemeyeceğini açıkladı.

Kaynaklara göre, 36 yaşındaki aktrisin eski kocasıyla yaptığı hukuk savaşı, finansal açıdan oldukça zor duruma düşürdü. Kaynaklar, Heard’ün davadaki mevcut avukatlarının masraflarını karşılamak için ev sahibi sigorta poliçesine güvendiğini söyledi.

AVUKATLARA ÖDEME YAPMAK İÇİN SİGORTADAN YARARLANIYOR

Heard’ün avukatının faturasının çoğunlukla, oyuncunun sigorta poliçesi kapsamında The Travellers Companies tarafından karşılandığı belirtildi. Üstelik sigorta şirketinin başkan yardımcısı Pamela Johnson, duruşma boyunca birçok kez Fairfax, Virginia’da Heard ile birlikte görüldü.

Hukuk uzmanları, ev sahibi sigorta poliçelerinin karalama davalarında kullanılmasının yaygın olduğunu belirtiyor. Avukat Heather Heidelbaugh konuyu şu şekilde açıklıyor: “Çoğu insanın bilmediği küçük ve ilginç bir detay. Çoğu ev sahibi sigorta poliçesinde, kapsama yoluyla ne kadar ödediğinize bağlı olarak iftira davası açılabilmesi için, sigorta kapsamı bulunur.”

Amber Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft, Heard’ün tazminatı ödeyemeyeceğini belirtirken temyize gidilebilineceğini söyledi.

Konuyla ilgili New York Post’a konuşan avukat Jeremiah Denton ise şu açıklamaları yapıyor: “Sigorta şirketi avukatı işe alıp ücretini öder, ancak çoğu poliçede yargılama maliyetlerinin karşılanmayacağını öngören bir madde bulunur. Sigorta şirketi, günün sonunda kapsamı reddetme seçeneğini arka cebinde tutacaktır. Kapsamı reddetmek de davacıya ödeme yapmayı reddetmek anlamına gelir.”

PARASI YOK

Celebrity Net Worth sitesine göre, Heard’ün net mal varlığının 1,5 ile 2,5 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da jürinin, eski eşi Johnny Depp’e ödemesi gereken tutarla arada oldukça büyük bir fark demek.

Altı hafta süren davada; Heard ve birçok tanık, aktrisin eski kocasına gerçekten ödeme yapacak paraya sahip olmayabileceğini ifade etti. Mahkemede, Heard’e 2018’deki “Aquaman” için 1 milyon dolar ve devam filmi için 2 milyon dolar daha ödendiği belirtildi. Ayrıca Depp’in kendisine karşı bir karalama kampanyası başlattıktan sonra Heard’ün biri L’Oreal olmak üzere birkaç marka ile anlaşmasını kaybettiği anlatıldı.

Heard ayrıca Depp’ten 2016 boşanma anlaşmasında aldığı 7 milyon doları Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ve Los Angeles Çocuk Hastanesi’ne bağışlama sözünü de tutmadı. Yasal ücretler ve faturalar nedeniyle bağışların ertelendiği ifade edildi.

Oyuncunun hayır kurumu için son çeki de 2018’de kestiği ancak daha sonra finansal zorluklar yaşadığı için ödeme yapmayı bıraktığı ortaya çıktı.

JOHNNY DEPP PARASINI ALABİLECEK Mİ?

New York Post’a konuşan uzmanlar; Depp’in, eski karısının yeni çıkacak iki filminden aldığı maaşı süsleyerek, servetini toplayarak ve hatta California’nın Yucca Vadisi’ndeki evine el koyarak kazandığı parayı potansiyel olarak talep edebileceğini söyledi.

Üç yatak odalı, üç banyolu ev 1 milyon dolar değerinde. Kayıtlara göre Heard, 570.000 dolara evi satın almıştı. karşılığında satın aldı.

Virginia Temyiz Mahkemesi avukatı Steven Emmert, “Paraya sahip değilse, temyiz başvurusunda bulunurken sahip olduğu mülk veya banka hesapları üzerinden infaz etmeye çalışabilir. Bunun karşılığında Depp de Heard’ün varlıklarının nerede olduğunu öğrenmek isteyebilir. Ve Heard’e hangi gayrimenkule, hangi araçlara, hangi mücevherlere, hangi sanat koleksiyonlarına sahip olduğunun raporlanmasını sağlayabilir” diye açıkladı.

Ayrıca Heard’ün jürinin karar verdiği parayı ödememesi durumunda Depp, Heard’ün maaşına veya maaş türünden gelirine el koyabilmek için tahsilat işlemleri başlatabilir.

“KONU HİÇBİR ZAMAN PARA OLMADI”

Hukuk analisti Emily D. Baker ise avukatların ödeme konusunda müzakereye girip girmeyeceklerini merak ettiğini söylüyor:

“Ben Chew kapanış konuşmasında Johnny Depp’in Amber Heard’ü parayla cezalandırmaya çalışmadığını söyledi. Chew cuma günü jüriye şunları söylemişti: ‘Dava hiçbir zaman parayla ya da cezalandırmakla ilgili olmadı.’ Sanırım kararı uygulamak istemediklerini belirten bir halkla ilişkiler ifadesi göreceksiniz. Kararı uygulamak isterlerse ödenmesi gereken tazminatın ödeme yollarını belirleme konusunda tamamen ayrı bir süreç başlar.”