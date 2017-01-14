Hem de 2 kez!

Türkiye Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Antalya'daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz'deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.
Türkiye Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Antalya'daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz'deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.