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Hem de 2 kez!

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Hem de 2 kez!
Antalya'da ve Akdeniz'de 00.43'te art arda iki deprem meydana geldi.

Türkiye Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Antalya'daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz'deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.

 

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