Hem güç veriyorlar hem de iyi hissettiriyorlar! İşte mutluluk veren 10 besin

Özellikle büyük şehirlerde mutsuz olduğundan yakınanların sayısı giderek artıyor. Hele de güneş ışınlarının azaldığı, havaların soğuk ve kasvetli bir hal aldığı bugünlerde pek çok kişi kendini daha mutsuz ve güçsüz hissediyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz başta kırmızı meyveler olmak üzere bazı besinlerin içerikleri itibariyle kişilerin kendilerini mutlu hissetmesini sağlayabildiğini belirterek “Günlük beslenmenizde mutlaka bu besinlere yer vermelisiniz” diyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, mutluluk veren besinleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Muz

Muz, ruh halinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içeriyor. Aynı zamanda muz iyi bir potasyum ve B vitamini olan folat kaynağı. Düşük B vitamini düzeylerine sahip olmak yapılan çalışmalarda depresyona bağlandığından muz iyi bir mutlu edici besin olarak kabul ediliyor. Ancak glisemik yükü yani kan şekerinizi yükseltme hızı fazla olan muzu diyabetiniz varsa porsiyon kontrolü yaparak tüketmeye özen gösterin. 1 porsiyon muz 1 küçük boya denk gelirken, büyük ithal muz ise yarım tüketmeye özen gösterin.

Kırmızı meyveler



Çilek, dut, böğürtlen gibi kırmızı meyvelerin, reçeteli duygudurum dengeleyici ilaçlar ile kimyasal benzerlikleri bulunuyor. Ayrıca bu meyvelerde bulunan flavonoid antosiyanidin, artan depresyon oranları ile ilintili olan enflamasyonu da azaltıyor. Özellikle küçük taneli meyvelerde porsiyon kontrolü zor olabildiğinden 1 porsiyonu 1 çay bardağı dolusu olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Bitter çikolata



Koyu çikolata, iyi bir antioksidan kaynağı. Aynı zamanda stres hormonu olarak da adlandırılan kortizol seviyelerini de düşürüyor. Tatlı isteğinizi diğer tatlılara oranla daha hızlı keserken kişiyi de mutlu ediyor. Ancak kakao değeri yüksek olan çikolataları tercih ederseniz kalorisinin yüksek olduğunu unutmayın. 1 küçük kare bitter çikolata tüketebilirsiniz.

Yumurta



Yumurta, ruh halinizi düzeltmeye yardımcı omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür ile yüklü olan, aynı zamanda protein dolu bir besin. Kişiyi uzun süre tok ve enerjik tutuyor. Özel bir sağlık durumu olmayan kişilerin tüketeceği günde 1 adet yumurta, mutluluk verirken, zayıflamaya da yardımcı oluyor. Yumurtayı pişirme şekliniz de vitaminlerden faydalanmak için oldukça önemli. Haşlama yumurta yapıyorsanız gri halka oluşmayacak şekilde kaynatmaya çok dikkat edin. Tavada yumurta yapacaksanız yanmaz tavada yapmaya özen gösterin. Yağı yakarak yumurtayı tavaya kırmayın.

Somon



Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “Somon, ruh halini iyileştiren ve depresyonla mücadele edebilen omega-3 yağ asitleriyle dolu. Somonu kızartma yapmadan fırında veya ızgara olarak tercih ederseniz daha sağlıklı bir alternatif olacaktır. Haftada en az 3 gün balık tüketerek ihtiyacınız olan omega-3 ü karşılayabilir hem de mutlu olmaya bir adım daha atabilirsiniz” diyor.

Zerdeçal



Doğu Asya mutfağında kullanımıyla bilinen sarı baharat, ruh halini artıran ve depresyonla mücadele eden kurkumin içeriyor. Her gün 1 tatlı kaşığı kullanımının hem mutlulukla hem de sağlıkla oldukça yüksek bir bağlantısı var. Özellikle kış sebzeleri olan karnabahara, pırasaya veya lahana yemeğine oldukça yakışan baharatı aynı zamanda, yumurtanızda veya salatalarınızda kullanabilir, yoğurdunuzun içine ilave ederek ara öğün olarak tercih edebilirsiniz.

Ispanak



Ispanak, depresyonu hafifleten ve yorgunluğu azaltan folik asit içeriyor. Ispanağı pişirirken çok uzun süre ocakta tutmamaya özen gösterin. Pişirme esnasında tencerenin kapağını çok sık açmayın. Çünkü ıspanak ısı ile fazla temas ettiğinde birçok vitamin ve mineral kaybına uğruyor. Ispanağı çiğken salatalarınıza doğrayarak vitaminlerden daha yüksek oranda yararlanabilirsiniz.

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği triptofanın en iyi gıda kaynaklarından biri. Triptofan da sakinleştirici bir etkiye sahip olup hem rahatlatıyor hem de seratonin salgılanmasına yardımcı olarak mutluluk veriyor. Ara öğün olarak tercih edecekseniz mutlaka porsiyon kontrolü yapmaya özen gösterin. Yağlı tohumlardan olan ve kalorisi oldukça yüksek olan kabak çekirdeğinin 1 porsiyonunu 1 küçük avuç alabilirsiniz.

Kuru fasulye



Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz “ABD Tarım Bakanlığı tarafından yapılan bir araştırmaya göre, düşük magnezyum seviyeleri daha düşük enerjiye bağlanmıştır. Özellikle haftada en az 2 gün kuru fasulye tüketmek hem enerjinizi yükseltebilir hem de zengin lif içeriği sayesinde uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak zayıflamanıza yardımcı olabilir” diyor.

Kefir

Kefir bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik bakteriler açısından oldukça zengin. İçerdiği enzimler sayesinde sağlıklı bir bağırsak fonksiyonu sağlıyor. Fermente bir süt ürünü olduğu için laktoz oranı düşük olan kefiri, gaz problemi olanlar da rahatça tercih edebilir. Mutlu bağırsak demek mutlu bireyler demek. Ayrıca kefir B12 vitamini ile D vitaminini de içeriyor ve günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayabildiği için depresyona karşı da fayda sağlayabiliyor. Günlük beslenmenize en azından 1 bardak kefiri ilave edebilirsiniz.