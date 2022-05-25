Hem hapise girdi hem vatandaş oldu

Fileleftheros gazetesi, Vietnamlı yatırımcının vatandaşlık başvurusunu inceleyen yetkili makamların, kendisini bu işlemler için Güney Kıbrıs’a çağırdıklarını ve gelişinin engellendiği yanıtını aldıklarını; ancak prosedürün normal seyrinde ilerlediğini ve vatandaşlığın verildiğini yazdı.
Gazete, bu dosyanın “altın pasaportlar” skandalıyla ilgili dördüncü dosya olduğunu ve polisin, incelemeyi tamamlayarak dosyayı Hukuk Dairesi’ne ilettiğini kaydetti.
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