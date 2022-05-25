Hem hapise girdi hem vatandaş oldu

Ülkesinde ciddi bir suçtan aranmakta olan ve aleyhinde tutukluluk emri bulunan Vietnamlı bir yatırımcının, henüz tutuklanmamışken “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı için başvuru yaptığı ve bir süre sonra tutuklanmasına rağmen, vatandaşlığını aldığı bildiri

Fileleftheros gazetesi, Vietnamlı yatırımcının vatandaşlık başvurusunu inceleyen yetkili makamların, kendisini bu işlemler için Güney Kıbrıs’a çağırdıklarını ve gelişinin engellendiği yanıtını aldıklarını; ancak prosedürün normal seyrinde ilerlediğini ve vatandaşlığın verildiğini yazdı.

Gazete, bu dosyanın “altın pasaportlar” skandalıyla ilgili dördüncü dosya olduğunu ve polisin, incelemeyi tamamlayarak dosyayı Hukuk Dairesi’ne ilettiğini kaydetti.