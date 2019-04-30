Hem insana, hem de çevreye zarar !.

KKTC’de insan sağlığı ile ilgili duyarsızlık devam ediyor.

Bazı devlet dairelerinin çatılarının, kanserojen madde ihtiva eden aspest ile kaplı olmasına rağmen değiştirilmemesi, bazı vatandaşlar ile iş sahiplerinin de konuya duyarsız davranmasına neden oluyor.

Mutluyaka Poligonu yanındaki bir işletmenin, asbest çatısını sökerek araziye atması, bölgede ikamet eden vatandaşların tepkisine neden oldu. Çatının hangi yöntem ile yıkıldığı ve insana zarar verip, vermediği konusunda sorgulama yapan bölge insanı, insan sağlığının yanısıra, çevreye de zarar verildiğini belirtiyor.

Mutluyaka çevrelerinden, ismi bizde mahfuz güvenilir bir kaynak yapmış olduğu açıklamada, KKTC genelinde ülkemizde hergeçen gün kanser vakalarında artış yaşanyor. Durum böyleyken, yıkılması veya kaldırılması zorunlu olan aspest çatıların hangi yöntemlerle yıkılacağı ve doğal ortamdan izole edileceği de tüzükler ile belirlenmiştir dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Tüzükler ile kanserojen madde ihtiva eden, Mutluyaka Poligonu yanındaki bir işletmenin bu kurallara uymadığını gördük. Bu işletme, kurallara uymayarak gerçekleştirdiği yıkım sonrasında, aspestli maddeleri çevreye bıraktı. Çatı yıkılırken, kurallara uyup uyulmadığı da meçhuldür. Peki bu işletmenin kurallara niye uymadığı sorgulanmayacak mı? Halkı zehirlemek ve kansere davetiye çıkartmak bu kadar kolay mı ifadesinde bulundu.