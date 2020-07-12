Hem Kuzey’deki, hem de Güney’deki Meteoroloji Dairesi “sarı uyarı” yayınladı

Hem Kuzey’deki, hem de Güney’deki Meteoroloji Daireleri, “Orman Yangın Olasılığı Çok Yüksek” anlamını taşıyan sarı alarm yayınladı.

Hem Kuzey’deki, hem de Güney’deki Meteoroloji Daireleri, “Orman Yangın Olasılığı Çok Yüksek” anlamını taşıyan sarı alarm yayınladı.

İç bölgelerde 41 dereceye kadar ulaşması beklenen hava sıcaklığıyla ilgili; hem Kuzey’deki, hem de Güney’deki Meteoroloji Daireleri , “Orman Yangın Olasılığı Çok Yüksek” anlamını taşıyan sarı alarm yayınladı.

Yapılan açıklamalarda, nem oranının yüzde 20’lere kadar düşebileceğine dikkat çekildi.

Öte yandan her iki daire de, aşırı sıcaktan dolayı kamuoyunu güneş altında 10 dakikadan fazla kalmamaya davet etti, yaşlılar ve küçük çocukların risk grubunda olduğundan, risk gruplarının dikkatli olması gerektiğini