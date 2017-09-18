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Hem mülteci, hem tutuklu!

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Hem mülteci, hem tutuklu!
Detay'ın 18.09.2017 tarihli manşeti şöyle;

İçinde 13’ü Suriyeli, 1’i Iraklı olmak üzere 14 mülteci bulunan bir bot tespit edilip, Sahil Güvenlik Tarafından Girne Limanı’na getirildi

Tatlısu açıklarında önceki gece gerçekleştirilen operasyonda, içinde 14 mülteci taşıyan bir bot tespit edilerek, Sahil Güvenlik tarafından Girne Limanı’na getirildi. Mülteciler tutuklandı.

GKK’dan yapılan açıklamaya göre, Tatlısu açıklarında önceki gün sabah saat 03.45’te hareketlerinden şüphelenilen bir bot tespit eden Kantara Sahil Güvenlik Deniz Gözetleme Karakol Komutanlığı, düzenlediği operasyonla, içerisinde 13’ü Suriyeli, 1’i de Iraklı olmak üzere toplam 14 mülteci bulunan botu Girne Limanı’na getirdi.

Yakalanan 14 mültecinin tutuklanarak, polise teslim edildiği belirtildi. Soruşturmalar devam ediyor.

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