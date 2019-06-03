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Hem öğrendiklerini sundular hem de eğlendiler

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ve YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi işbirliğinde Haspolat ve Atatürk İlkokulu’ndaki çocukların katılımıyla düzenlediği ücretsiz ingilizce kursları yıl sonu müsameresi 31 Mayıs Cuma gecesi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti
Hem öğrendiklerini sundular hem de eğlendiler

İlk yıl sadece Haspolat ve daha sonraki yıl da Atatürk İlkokulu’nun katılımıyla bu yıl her iki okul 4.ve 5.sınıf  öğrencilerine yönelik devem eden kursların sonunda Atatürk İlkokulu’da sahneye çıkan çocuklar ingilizce olarak hazırladıkları şarkıları söylediler,dans ettiler. Gecede Çocuk Esirgeme Kurumu çocukları dans gösterisi yaparken  Gönyeli SAM Tiyatro Grubu da ingilizce olarak hazırladıkları “Miranda” oyunundan tiyatral skeçleri oynadılar.  YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaların sonunda yer alan müsamere ile çocuklar hem öğrendiklerini sergilemenin mutluluğunu yaşadılar hem de sahnedeki arkadaşlarına eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyelerinin de katıldığı gecede başarılı olan kursiyer çocuklara başarı belgeleri de takdim edildi.
Çavuşoğlu: “Çözüm ortağı olan tüm belediyeler,kurum-kuruluşlara teşekkürler”
YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başkanı Doç.Dr. Çise Çavuşoğlu üniversite-toplum işbirliğinin güzel bir örneği olan bu projede çözüm ortağı olarak küçük-büyük katkı koyan tüm belediye,kurum-kuruluş,okul, öğrenci ve öğretmen adaylarına çok teşekkür ederek gecede sahnede öğrendiklerini sahneleyecek tüm çocuklara güzel performanslar diledi.
Harmancı:“Köprüler Kurmak Projesi” en güzel üniversite-şehir işbirliğine örnek gösterilebilir”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı projeye katkı koyan her bir bireye teşekkür ederek “Köprüler Kurmak Projesi” nin en güzel üniversite-şehir işbirliği üretimlerine örnek olarak gösterebileceğini kaydetti. Harmancı: “Tıpkı bu gece olduğu gibi bayramlarımız toplum olarak bayram tadında geçsin. Başta Ayşe İpçiler’in fikriyle başlayan proje Münür Öztürk arkadaşımızın büyük gayret ve emekleriyle ilerledi ama YDÜ olmasaydı bu işi başaramazdık. Toplam 170 çocuğumuz eğitim gördü.Çocuklarımızın öğrendiklerini ileriki yaşamlarında kullanacakları güzel bir anı olmasını umuyorum”.
Başkan Harmancı:“Çocuklarımızın eğitimle geçen her saniyesi önemlidir”
Başkan Harmancı konuşmasını “Bugüne kadar Haspolat ve Surlariçi’nde hep maddi yatırımlar yaptılar ama insana yatırım yapmadılar. LTB olarak insana yatırım yaptık ve bunu çeşitlendirerek devam ettireceğiz.Çocuklarımızın eğitimle geçen her saniyesi önemlidir ve bu kadar güzel insanın birlikteliğiyle bunu daha da ilerletmeyi başaracağız” diyerek sonlandırdı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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