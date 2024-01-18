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Hem suçlu, hem güçlü! İki Polisi darp etti...

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Gönyeli bölgesinde meydana gelen olayda rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket suçlarından tutuklandığı esnada iki polis memuruna saldırıp, kadın polisin parmağının kırılmasına neden olan Nijerya uyruklu T.C.T Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Hem suçlu, hem güçlü! İki Polisi darp etti...

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ömer Ülger mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 17 Ocak 2024 tarihinde saat 21.10 sıralarında çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklanıp, karakola götürüldüğünü belirtti.

Polis, zanlının yasal işlemler için fotoğrafı çekildiği sırada polis memuru H.D.Ö.'yü (E-27) elleri ile göğsünden geriye doğru ittirip, yere düşmesini sağladıktan sonra, kendisini tutmaya çalışan, kadın polis memuru B.S'nin ise sağ ayağı ile sağ eline tekme atıp, sağ orta parmağının kırılmasına sebebiyet verip vahim ve bedensel zarara uğratıp görevli polisleri görevlerinden men ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının aynı gün makul güç kullanılarak karakol hücrelerine yerleştirildiğini ve yapılan dava tebliğinde suçlarını kabul etmediğini belirtti.

Polis memuru, zanlının üniversite 4. Sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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