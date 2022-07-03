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Hem Ukraynalı hem Rus güçler ‘bizim’ dedi

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde dört ay geride kalırken, Ukraynalıların 'son kale' olarak tanımladığı Lysychansk'ta iki ülke de hak ilan etti, çatışmalar şiddetlendi.
Hem Ukraynalı hem Rus güçler ‘bizim’ dedi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 24 Şubat’tan beri devam ederken, Ukrayna’nın doğusundaki Lysychansk şehrinde, hem Rus hem de Ukraynalı güçler, kontrolün kendilerinde olduklarını açıkladı.

Ukrayna, kuvvetlerinin yoğun Rus bombardımanına dayandığını söylerken, Rusların şehri ele geçirmediğini de açıkladı. Ancak Rusya tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerin kente başarıyla girdikleri ve merkezine ulaştıkları duyuruldu. Kremlin güdümündeki Rus medyası, ayrılıkçı veya Rus güçlerinin sokaklarda geçit töreni yaptığına dair görüntüler yayınladı.

Moskova yanlısı ayrılıkçı Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya büyükelçisi Rodion Miroshnik, Rus televizyonuna Lysychansk’ın ‘kontrol altına alındığını’ ancak ‘henüz kurtarılmadığını’ söyledi.

Lysychansk, endüstriyel Donbas bölgesinin bir parçası olan Luhansk’ta Ukrayna’nın elindeki son şehir olarak öne çıkıyor. Rusya geçtiğimiz ay yakınlardaki Severodonetsk şehrini ele geçirmişti.

Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Haidai, Rus kuvvetlerinin kuşatma altındaki şehre dört bir yandan yaklaştığını, Lysychansk’a yapılan saldırıda bir azalma olmadığını söyledi.

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