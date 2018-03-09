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"Hemen denetleme konusunda harekete geçtik"

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"Hemen denetleme konusunda harekete geçtik"
"Hemen denetleme konusunda harekete geçtik"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, sosyal medyada, Anafartalar Lisesi'nde bir öğrencinin taciz edilmesiyle ilgili haberi paylaşan bir vatandaşa aşağıdaki açıklamayı yaptı:

"Bu olay benim ve Sayın bakanımızın gündemine dün geldi. Dün aile ve öğrencilerle bir araya geldim. Hemen denetleme konusunda harekete geçtik. Bakanımız okul müdüründen ivedi bilgi istedi. Ben de olayla ilgili  denetleme başlattım.  Takdir edersiniz böyle bir olay objektif ve tarafsız bir soruşturma gerektiriyor. Bu soruşturma da yapılmadan tam doğru bilgiye ulaşılamaz. Doğru bilgi yoksa doğru karar da verilemez. Ne ögrencimiz ne de öğretmenimiz ve denetmenimizle ilgili ön yargılı olamayız. 
Biz gerekeni yapacağız.

Aile ve öğrencimizle görüşmemizde konuyla ilgilenecegimizi kendilerine de aktardım. Süreci de anlattım. 

Aile bizden çıkıp bazı gazetelere gidip bu konuyu basına aktardı. Elbette özgür iradeye saygım sonsuz ama bu gibi bir konunun bize intikal ettiği an basına da verilmesini doğru bulmuyorum. Hele hele konu ile yeni muhatap olan bakanlığın hemen harekete geçtiği bir anda.

Eğitim içindeki her olayın tek yanlı olarak ve sorusturulmadan bu şekilde medyaya taşınması çeşitli sıkıntılar yaratacaktır. Daha hassas ve daha objektif davranılması gerekmektedir.

Bu arada hata yapanın kim olursa olsun değerlendirilmesi ve tüzük ve yasalar çerçevesinde karşılığını alması gerektiğini savunuyorum.

20 yıllık eğitim tecrübem de sorunların detaylı araştırmadan varılacak sonucun yanıltıcı olabileceğini bana öğretmiştir. —-Asım İdris"

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