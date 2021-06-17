  • BIST 1.414
  • Altın 498,024
  • Dolar 8,7059
  • Euro 10,3780
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAİsrail'de yeni dönem!

“Hemen Kazan Tombala ile ilgili soruşturma açılmalı”

» »
Herhangi bir kişi ve/veya kişilerin haksız kazanç sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerek.
“Hemen Kazan Tombala ile ilgili soruşturma açılmalı”

Yüksek Yönetim Denetçisi Dairesi, “Hemen Kazan Tombala” şans oyununda “şaibe/hile” olduğu iddiasıyla yapılan başvuru üzerine yürüttüğü incelemede, oyunda “güvenlik zafiyeti” tespit etti ve soruşturma açılarak herhangi bir kişi ve/veya kişilerin haksız kazanç sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerektiğini vurguladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bir vatandaşın, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Biriminin Kazı Kazan Tombala adı altında oynattığı şans oyunlarında şans kartlarının özel bölümlerinin kazınmadan, kazanacak olan kartların anlaşıldığını ve bu nedenle şans oyunlarında hile ve/ veya şaibe olduğunu  iddia ederek, konunun soruşturulmasını talep ettiğini bildirdi.

Yapılan başvuru üzerine konunun Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası kuralları çerçevesinde incelendiğini belirten Dizdarlı, inceleme neticesinde hazırlanan raporu kamuoyu ile paylaştı.

Raporda, yürütülen inceleme çerçevesinde Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev’e sorular sorulduğu ve Yıldızev’in yazılı olarak 11 Mart 2021 tarihinde ilk yanıtını, 28 Nisan 2021 tarihinde ise ikinci yanıtını verdiği kaydedildi.

Yıldızev’in yanıtlarına da yer verilen raporda, yanıtlarından birinde, “Hemen Kazan Tombala” şans oyunu biletlerinin 2 milyon adet basıldığını, bunların 945 bin 897 adedinin satıldığını, 1 milyon 54 bin 103 adetinin toplanıp tutanak tutulduktan sonra Sayıştay denetimine sunulacağını, ikramiyelerin yüzde 95’nin kazanıldığını ve tüm kazanan kuponlarının kaydının ve arşivinin tutulduğu belirttiği aktarıldı.

“İKİ YAZI ARASINDAKİ TUTARSIZLIKLAR OSMAN YILDIZEV’İN GERÇEĞİ GİZLEDİĞİ İNTİBASI YARATMIŞTIR”

Raporda, “Piyangolar Sorumlusu Sayın Osman Yıldızev’in Dairemize gönderdiği 11 Mart 2021 tarihli ve keza 28 Nisan 2021 tarihli yazılar incelendiğinde Piyangolar Birimi’nde 30 milyon Türk Lirası civarında kayıplar olduğu ileri sürülse de ikinci yazıda bu kayıpların bir tahmin olduğu belirtilmiştir. Her iki yazı arasındaki bu tutarsızlıklar Sayın Osman Yıldızev’in gerçeği gizlediği intibası yaratmıştır. Yine Hemen Kazan Tombala kuponlarının yüzde 50’si satılırken, ikramiyelerin yüzde 95’inin kazanıldığı hususunu göz ardı etmemek gerekir. Ancak söz konusu Birimin tüm gelir, gider ile nakit kıymetlerinin Sayıştay Başkanlığının denetimine tabi tutulacağından bu aşamada mali denetimin neticesini beklemek gerekmektedir” denildi.

Şans oyunlarının güvenilirliğini sağlamanın ve denetimini yapmanın önemine vurgu yapılan raporda, “Skandal sayılabilecek bu güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi için Piyangolar Birimi gereken dikkat ve ihtimamı ve/veya soruşturmayı yapmak zorundadır. Görüleceği üzere, Kazı Kazan Kartlarındaki anomaliyi ve/veya hatalı basımı fark eden Piyangolar Birimi değil, duyarlı bir bireydi. Bu da biletler üzerinde herhangi bir denetim yapılmadığının göstergesidir” ifadelerine yer verildi.

Raporda, Piyangolar Birimi’nin soruşturma açma gereği olmadığı yönündeki kanaatinin yanlış olduğu ve güvenlik zafiyeti  konusunda herhangi bir kişi ve/veya kişilerin haksız kazanç sağlayıp sağlamadığının araştırılması gerektiği kaydedilirken, Sayıştay Başkanlığı’nın denetiminin mali tablonun daha net bir şekilde görülmesine katkı sağlayacağı aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçim AD-Hoc komitesi başkanı Atun, başkan vekili Zaroğlu oldu…17 Haziran 2021 Perşembe 19:06
  • 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı17 Haziran 2021 Perşembe 19:05
  • Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na Katılmak Amacıyla Türkiye’ye Gitti17 Haziran 2021 Perşembe 17:33
  • Arıklı Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu’nu ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti17 Haziran 2021 Perşembe 17:23
  • İskele ve Gemikonağı Bölgelerinde Yarın Elektrik Kesintisi ...17 Haziran 2021 Perşembe 17:20
  • Seçim Tarihini Belirleme Üzere Kurulan Geçici ve Özel Ad-Hoc Komite Konusunda Tartışma Yaşandı17 Haziran 2021 Perşembe 16:43
  • Beşparmak Dağları Yangını İle İlgili Meclis Araştırma Raporu Görüşüldü17 Haziran 2021 Perşembe 16:39
  • HAK-SEN Basın Açıklaması: Maliye Bakanlığına Aidat Tepkisi17 Haziran 2021 Perşembe 16:29
  • Erhürman: Öngörüsüzlük Herkesi Yarı Yolda Bırakıyor17 Haziran 2021 Perşembe 16:26
  • Cumhurbaşkanlığı Aşılı Kişilerin Geçiş Kapılarını Kullanımına İlişkin Çalışmaların Son Aşamada Olduğunu Açıkladı17 Haziran 2021 Perşembe 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti