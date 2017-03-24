"Hemen tedbir alınmalı!"

Rum Çevre Komiseri Yoanna Panayotu’nun, “Beşparmak Dağları’ndaki çevre felaketiyle ilgili” bir rapor hazırladığı ve raporda; “çevre felaketinin boyutlarıyla ilgili olarak tehlike çanları çalıyor” denildiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, bugün, Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Aleksandros Zinon’a da iletilecek raporda, uluslararası toplumdan bu konuya müdahale etmesi istenirken, taş ocaklarının dağlara verdiği hasardan ve bölgedeki nadir bitki örtüsünün yok olmasından bahsedildi.

Habere göre Panayotu, raporda, Kıbrıslı Türk ve Rum bilim insanlarının, taş ocaklarının faaliyetlerine son verilmemesi halinde, doğal çevrenin göreceği zararın geri döndürülemez olacağı konusunda uyardıklarını ve bu konuda hemen tedbir alınması gerektiğini vurguladı.