Hayatlarının herhangi bir döneminde hemoroid ile yüzleşen birçok insan, toplumsal önyargılar ve mahremiyet nedeniyle tedavi olmadığı için hastalık ilerliyor ve tedavisi daha da zorlaşıyor. Oysa bazı alışkınlar kazanmak, şikayetlerin azalmasına yetiyor! Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hasan Uzer, hemoroid hastalığının tedavisi hakkında bilgi verdi

Halk arasında "basur", "makatta meme" gibi değişik isimlerle bilinen hemoroid, tedavi edilmediğinde hayatı kâbusa çevirebiliyor.