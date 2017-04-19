Hemşire Fatma Çeki’nin “Kıbrıs’ın Mücahit Hemşireleri” adlı kitabı yayınlandı

Hemşire Fatma Çeki’nin, “Kıbrıs’ın Mücahit Hemşireleri” kitabı, Kalkedon Yayınevi tarafından yayınlandı.

Khora Kitap Cafe Ltd’den yapılan açıklamaya göre, kitap Türkiye ile KKTC’de aynı anda okurlarla buluştu.

Editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sevgi Hatipoğlu’nun yaptığı kitapta, 1963-1974 yılları arasında gönüllü olarak hizmet vermiş 28 mücahit hemşirenin birbirinden ilginç deneyimleri aktarılıyor.

“Savaşlar ve Hemşirelik” konulu bir kongreden yola çıkılarak geliştirilen kitap, ülkede yaşanan savaşta yer alan hemşirelerin anlattıklarıyla, Kıbrıs’ın hemşirelik tarihi ve hemşirelik mesleğinin geleceğine ışık tutuyor.

Satış ve dağıtımını Khora Kitap Cafe Ltd’in yaptığı “Kıbrıs’ın Mücahit Hemşireleri”, Lefkoşa ve Mağusa Khora kitap evleri, Akdoğan AFSA Lokali ve tüm kitapçılardan temin edilebilecek.