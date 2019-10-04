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Hemşire nakillerinin 16 Ekim’de yapılacağı açıklandı

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Hemşire nakillerinin 16 Ekim’de yapılacağı açıklandı
Hemşire nakillerinin 16 Ekim’de yapılacağı açıklandı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)’ın,  Sağlık Bakanlığı’yla, hemşire nakilleriyle ilgili yer listesini bugün yayınlanması ve hemşire nakillerinin 16 Ekim’de yapılması hususunda mutabakata vardığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının, hemşire nakilleriyle ilgili yer listesini Şubat 2020’de açıklayacağını duyurmasını müteakip, kamu hastane ve sağlık merkezlerinde örgütlü KAMUSEN, KTHES ve KTAMS temsilcileri, bugün, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile toplantı yaptı.

Görüşmenin ardından sendikalar adına Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yapan KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, kamu sağlık çalışanlarının nakli ile ilgili tüzük gereğince Bakanlığın naklin yapılmasını öngördüğü görev yeri listesini Şubat ve Ağustos’ta yayınlanması gerektiğine, nakillerin de bu listeler üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, bu yıl bazı gecikmeler yaşandığını bu nedenle sağlık hizmetlerinde de sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Bakanlığın önce yayınladığı ardından da kaldırdığı nakil yerleri listesinde eksiklikler bulunduğunu,  Bakanla birlikte gerçekleştirilen bugünkü toplantıda nakil yerleri listesi üzerinde bir çalışma yaptıklarını kaydeden Bengihan, “Bu listeler yeni haliyle bize verilecek ve Bakanlığın sitesinde yayınlanacak, bu listelere göre müracaatlar kabul edilecek, 16 Ekimde de Nakil Kurulu toplanıp kriterlere uygun hemşirelerimizin adil ve doğru bir şekilde nakilleri gerçekleştirecektir” dedi.

Üç sendika olarak gayelerinin halkın sağlık hizmetini tam olarak alabilmesi, bununla birlikte çalışanların huzurlu verimli çalışma olanaklarını sağlama olduğunu kaydeden Bengihan, Sağlık Bakanlığının işbirliği gayretinden dolayı memnun olduklarını da belirtti.

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