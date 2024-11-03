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Hemşire örgütleri, Acil Durum Hastanesi’ndeki sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından adil ve şeffaf yürütülmediğini savundu

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Hemşire örgütleri, Acil Durum Hastanesi’ndeki sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından adil ve şeffaf yürütülmediğini savundu
Hemşire örgütleri, Acil Durum Hastanesi’ndeki sürecin Sağlık Bakanlığı tarafından adil ve şeffaf yürütülmediğini savundu

Hemşire örgütleri, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi’nde yaşananların “hemşireler üzerine yıkılmaya çalışıldığını” ileri sürdü ve bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Hemşireler,  sürecin Sağlık Bakanı ve ekibi tarafından “adil, şeffaf yürütülmediğini”, Sağlık Bakanı’nın “istediği gibi yönetildiğini” de savundu.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Hemşireler ve Ebeler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlk gün biz sendika ve birlik olarak ADH’ye gittiğimizde, ‘sendikaya niye haber verdiniz?’ diye çıkışan Bakanlık, süreci istediği gibi yönetme fırsatını eline almış ve meslektaşlarımızı toplum ve aileler karşısında açık hedef haline getirmiştir.” denildi.

“Bu hatayı ve bu durumu asla ve katiyen savunmuyoruz. Fakat bilinmesini istiyoruz ki meslektaşlarımız katil değildir.” ifadeleri kullanılan açıklamada, “hemşirelerin Bakan’a durumu izah edip aileleri çağırmalarını talep ettiklerini ancak Bakan’ın durumu kapatmaya çalıştığı” savunuldu, bunun sebebi soruldu.

 

Dün Sağlık Bakanı’nın “sağlıkta örgütlü üç sivil toplum örgütüyle süreçle ilgili toplantı yaptıklarını, hemşire sendikalarına da davette bulunduklarını ve kısa sürede görüşmenin gerçekleştirileceğini söylediği” anımsatılan açıklamada “ Siz istifa edip gidene kadar, KKTC sınırları içerisinde hemşirelik ve ebelik mesleğinin meslek örgütleri olarak size karşı duruşumuz net olacaktır.  Bu mesele özünde, ne sizinle ne de ekibinizle görüşülecektir. Çıkın ve istifa edin. İstifa etmek de bir erdemdir” denildi.

 

Açıklamada hayatını kaybeden bebeğe rahmet dileyen hemşireler, sağlığına kavuşması için diğer bebekler için de çalışmalarına devam ettiklerini belirtti

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