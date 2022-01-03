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Hemşire Ve Ebeler Sendikası’nın Ara Emri Başvurusunun Görüşülmesi 10 Ocak’a Tehir Edildi

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Hemşire Ve Ebeler Sendikası’nın Ara Emri Başvurusunun Görüşülmesi 10 Ocak’a Tehir Edildi
Hemşire Ve Ebeler Sendikası’nın Ara Emri Başvurusunun Görüşülmesi 10 Ocak’a Tehir Edildi

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası’nın, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı “Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı sağlık çalışanlarının (hatırlatma dozu dahil) kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak çalışmaya devam edeceklerdir” kararına ilişkin ara emri başvurusunun görüşülmesinin 10 Ocak’a tehir edildiği belirtildi.

Sendika Başkanı İbrahim Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararın Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayımlandığını, bu kararla ilgili Yüksek İdare Mahkemesi nezdinde bir dava ve davaya bağlı bir ara emri istidası dosyalandığını kaydetti.

Ara emri istidasının bugün mahkeme tarafından ele alındığını ve hemşire ve ebelerin bu karardan nasıl etkilendiğini anlattıklarını belirten Özgöçmen, “İstida, davalı konumunda olan Sağlık Bakanlığı’na tebliğ edilmek üzere 10 Ocak tarihine tehir edilmiştir” dedi.

“Kamu yararı ve kamu sağlığı odak noktası olan dava ve istida sebeplerimize, Sağlık Bakanlığı tarafından nasıl bir yanıt veya savunma verileceği ise büyük merak konusudur” diyen Özgöçmen, bu konuda her adımı üyeleri, çalışma arkadaşları ve halkla paylaşacaklarını söyledi.

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