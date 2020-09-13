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Hemşireler eyleme başladı! Bu sabah görev almadılar! KKTC'de Sağlık sistemi çöktü!

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Hemşireler eyleme başladı!
Hemşireler eyleme başladı! Bu sabah görev almadılar! KKTC'de Sağlık sistemi çöktü!

Kovid-19 hastaları için ayrılan bölümde hemşireler ve hastaların aynı girişi kullandığı ve temiz alan oluşturulmadığı gerekçesiyle dün uyarı eylemi yapan Hemşireler ve Ebeler Sendikası, gerekli tedbirler alınmadığı için hemşirelerin bu sabah görev almadığını açıkladı.  

Sendika Başkanı Ali Özgöçmen BRT’ye yaptığı açıklamada, hasta ve meslektaşlarının sağlığı için ortaya koydukları önerilere yanıt bulmadıklarını belirterek, “bu nedenle görev yerine gelen meslektaşlarımız içeriye giriş yapmıyor ve görev almıyor” dedi. 

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