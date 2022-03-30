  • BIST 2.229,54
  • Altın 907.625
  • Dolar 14.6705
  • Euro 16.3416
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyelerine Yönelik Eğitimler Devam Ediyor

» »
Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyelerine Yönelik Eğitimler Devam Ediyor
Hemşireler ve Ebeler Birliği Üyelerine Yönelik Eğitimler Devam Ediyor

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin (KTHEB) yönetim kurulu ve birlik eğitim birimi, üyelerine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

Birlikten yapılan açıklamada, bu kapsamda, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile iş birliği içinde birinci grup Yeni Doğan Resüsitasyonu ve Temel Yaşam Desteği içerikli uygulamalı eğitimin dün yapıldığı belirtildi.

DAÜ’de yer alan uygulamalı eğitim, Doç. Dr. Gülten Sucu Dağ, Öğretim Görevlisi Serpil Çağlıyan Payas, Öğretim Görevlisi Gülcan Dürüst Sakallı tarafından verildi.

Birlik, eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirterek, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hulusi Akar, ABD medyasına konuştu: Dikkat çeken S-400 açıklaması30 Mart 2022 Çarşamba 14:08
  • Erhürman: Belediyeleri çöp dahi toplayamayacak bir kaos ortamına sürüklüyorlar30 Mart 2022 Çarşamba 13:27
  • Ani ölüm gelişme30 Mart 2022 Çarşamba 13:25
  • Gazimağusa'da Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu30 Mart 2022 Çarşamba 13:24
  • İzcan CTP ve TDP ile biraraya geldiklerini açıkladı..30 Mart 2022 Çarşamba 13:11
  • Rusya, Belçika'nın diplomatlarla ilgili kararına karşılık verecek30 Mart 2022 Çarşamba 12:48
  • Bakan Atun: “Türkiye’den Kablo İle Elektrik Getirme Projesi KKTC’nin Enerji Arz Ve Güvenliğini Tam Manasıyla Sağlar30 Mart 2022 Çarşamba 12:43
  • Tel-Sen: Cuma Günü Grevdeyiz30 Mart 2022 Çarşamba 12:19
  • YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Köseoğlu, YÖDAK Başkanı Avcı’yı Ziyaret Etti30 Mart 2022 Çarşamba 12:18
  • Değirmenlik Belediyesi, Bölgesel Ve Kurumsal Mevcut Durum Analizlerini Muhtarları Ve Meclis Üyeleri İle Değerlendirdi30 Mart 2022 Çarşamba 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti