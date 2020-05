Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ile ülkede anne ve bebek dostu hastanelerin olması temennisini dile getirdi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Yönetim Kurulu, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ebelerin “dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar” olduğuna işaret ederek, her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkenin her köşesinde, insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm ebelerin 5 Mayıs Dünya Ebeler gününü kutladı, sağlık ve mutluluklar diledi.

Mesleki becerilerini en iyi düzeyde kazanmış bir ebenin, üreme sağlığı hizmetlerinde, doğum öncesi bakımda, doğumda ve doğum sonu bakımda önemli roller üstlendiğine işaret edilen mesajda, yapılan çalışmalarda, uluslararası standartlarda eğitim almış bir ebenin; kadın ve yeni doğan bebeğin bakımındaki ihtiyaçların %87’sini karşılayabildiği, bebek ölümlerinde %16 düşüş gösterdiğinin belirtildiği kaydedildi. Mesajda şu bilgiler paylaşıldı:

“Dünyada anne-bebek ölüm oranlarının düşmesinde, doğal doğumların artırılıp, sezaryen oranlarının azaltılmasında kuşkusuz en önemli en etkili kişiler ebelerimizdir. Bir ülkenin sezaryen oranlarının düşmesi gerekiyor ise ebe sayısı, ebe eğitimi ve ebelerin sosyo-ekonomik koşulları iyileştirilmelidir. Kuzey Kıbrıs’ta da yüksek olan sezaryen oranlarının sağlıklı bir şekilde azaltılabilmesi için Uluslararası ebelik uygulamalarının ülkemizde de işlerlik kazanması gerekmektedir. Temennimiz ülkemizde ebelik hizmetlerinin güçlendirilmesi, sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ile ülkemizde anne ve bebek dostu hastanelerin olmasıdır.”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği mesajında, dünyadaki ebelerin mesleki örgütlenmelerini temsil eden ve destekleyen, akredite bir sivil toplum örgütü olan Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’nun (ICM), 1992’den beri her yıl 5 Mayıs’ta ebelerin çalışmalarının küresel olarak tanınmasına ve kutlanmasına öncülük etmekte olduğu; üye derneklerini ortaklarını ve paydaşlarını ebelerin durumu, annelere ve yeni doğanlarına sağladıkları temel bakım konusunda farkındalık yaratmaya motive etmek için bir kampanya teması hazırladıkları anımsatılarak, bu yıl Covıd-19’a karşı ICM’in temasının “Kutlamak, Göstermek, Harekete Geçirmek, Birlik Olmak ŞİMDİ zamanı” olarak belirlendiği kaydedildi.