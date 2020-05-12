Hemşireler ve Ebeler Birliği:Sağlıkta daha iyi olmak için hemşire ve ebe işgücü desteklenmeli

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat “Sağlıkta daha iyi olmak için hemşire ve ebe işgücü desteklenmelidir, yatırım yapılmalıdır; aksi halde sağlıkta aksamalar olacaktır.” dedi.

Bolat, koronavirüs savaşında mücadelenin en ön sıradaki kahramanlarının, 7/24 saat çalışan, hastalarla yüz yüze, nefes nefese olan hemşireler olduğunu belirtti ve hemşirelere teşekkür etti.

Yayımladığı 12 Mayıs Hemşireler Günü mesajında, hemşirelerin bu olağanüstü dönemde kendisi ve ailesinin sağlığını riske attığını ve mesleğinin gereği olarak, başkalarını kendisinden önceye koyduğunu belirten Bolat, bu olağanüstü süreçte ebelerin de bebeğin sağlıkla yaşamına başlaması için sabırla, güler yüzle ve huzurla mesleklerini yerine getirdiğini belirtti.

Bolat, mesajında hemşirelerin Kovid-19 sürecinde ekibin vazgeçilmez üyesi olarak, bir yandan önleme çalışmalarında el yıkama, eldiven- maske kullanımı, dezenfektanların kullanımı, evde hijyen alışkanlıkları, sosyal mesafenin önemi konusunda bilgilendirme çalışmalarını yürütürken, diğer yandan örnek testlerin alınmasına yönelik saha taramalarının yürütülmesi, temaslı takiplerinin yapılması, birebir hasta bakımının sürdürülmesi, taburcu sonrası takip sürecinde aktif şekilde görevlerini yerine getirdiklerini hatırlattı.

Tüm dünyada hemşirelerin, insanların ihtiyaç duydukları yerde ve zamanda, ihtiyaç duydukları bakım ve ilgiyi sağlamak için yorulmadan çalıştığını belirten Bolat, hemşirelerin halen sağlık hizmetlerinin planlanmasında belirgin bir söz hakları bulunmadığını kaydederek, Bilim Kurulu’nda temsiliyet için gerekli görüşmelerin yürütülmesine ve sürece dahil edileceklerinin bildirilmesine rağmen bu konuda bir gelişme olmamasının üzücü olduğunu kaydetti.

“Meslekler arası sınırların bulanıklaştığı bu zamanlarda sahip çıkılması gereken alanlar ve rollerin net tanımlanarak savunulması ve geliştirilmesi için eylem planının yapılması gerekmektedir.” diyen Bolat, bugün yapılacak çok ufak değişikliklerin gelecekte büyük kazanımlara neden olacağını ifade etti.

Bolat şöyle devam etti:

“Bugün kabul edilsin edilmesin biz hemşireler, ebeler sağlık sisteminin bağımsız, güçlü, vazgeçilmez meslek üyesiyiz. Bu yaşanan süreç tüm dünyada daha iyi sağlık hizmeti için hemşireliğe yatırım yapılması, nitelik ve sayı bakımından artış olması konusuna özellikle dikkat çekmektedir. Türkiye’de toplam 190 bin hemşire var. Akademisyen olarak çalışanlarla 200 bin diyebiliriz. 100 bini aşkın da atama bekleyenler var. İtalya’da bin kişiye 5,49 hemşire düşüyor. Hollanda’da bin kişiye 10,29 hemşire. Bizim ülkemizde bin kişiye 3,47 hemşire düşüyor. Dünya Sağlık Örgütü her yıl yayınladıkları raporlarda ‘hemşire açığı var, hemşire açığı var’ diye çağrı yapmaktadır…

Ülkemizin hemşire, ebe gereksinimi ivedilikle karşılanmalıdır. Sağlıkta daha iyi olmak için hemşire ve ebe işgücü desteklenmelidir, yatırım yapılmalıdır; aksi halde sağlıkta aksamalar olacaktır… Sağlık politikaları yapılırken hemşirelerin, ebelerin görüşlerine yer verilmelidir.

Sizler mesleğinizi her koşulda icra eden sevgili meslektaşlarım bizim için sizin sağlığınız ve iyiliğiniz bakım verdiğiniz insanlarınki kadar önemli, Birlik olarak bizim için öncelikli olan sizin korunmanız ve ihtiyaç duyduğunuz desteği almanızdır. Birlik olarak sizin yanınızdayız öncelikle kendinize ve birbirinize iyi bakın sevgili meslektaşlarım ve yalnız olmadığınızı bilin Hemşirelerin yaptıkları vazifelerin ve tüm iyiliklerin nihayet tüm dünyada ve toplumumuz da anlaşılması bizleri heyecanla mutlu ediyor. Bu vesile ile mesleğim ve meslektaşlarımdan onur ve gurur duyuyorum. Hayatının kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan tüm meslektaşlarımın 12 Mayıs Hemşireler Günü’nü kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.”