Sendika Başkanı Ali Özgöçmen yayımladığı mesajda, “Mekan zaman mefhumu gözetmeksizin her an her dakika görevi başında olan ve en az bizler kadar her koşulda çalışmayı kendime görev bilen vakti geldiğinde sesimiz soluğumuz olan, adalete demokrasiye ve eşitliğe inanan tüm basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutlar ve selamlarız” dedi.