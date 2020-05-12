Hemşireler ve Ebeler Sendikası: "Kaçanlar varken gönüllü çalışma cesareti gösteren hemşirelerin gün kutlu olsun”

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, ülke olarak geçilen bu zor süreçte korkanlar ve kaçanlar varken ilk andan itibaren gönüllü olarak çalışmaya aday olup cesaret gösteren hemşirelerin gününü kutladı.

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen, ülke olarak geçilen bu zor süreçte korkanlar ve kaçanlar varken ilk andan itibaren gönüllü olarak çalışmaya aday olup cesaret gösteren hemşirelerin gününü kutladı.

Özgöçmen, “Yapmakla mükellef olduğumuz iş için kimseden ayrıcalık talep etmedik, ne de bizi kahraman ilan etmesini beklemedik. Bu bizim görevimizdi zaten. Ancak yıllardır söyleyip talep ettiğimiz bir hak var o da risk ödeneğidir. Bu salgın bir kez daha bu talebin haklılığını ortaya koymuştur. Vakti gelince bu haklı talep için daha yüksek perdeden sesimizi duyuracağımızı belirtirim” dedi.

Ali Özgöçmen, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Covid-19 salgını nedeniyle hemşirelerin sesini mesaj yoluyla duyurmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

2020 yılının Dünya Sağlık Örgütü tarafından “hemşire ve ebe” yılı olarak ilan edilmiş olmasının ayrıcalığını taşıdığını ifade eden Özgöçmen, şunları kaydetti:

“Hemşire ve ebe yılı ilan edilen bu yılda küresel bir salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de baş göstermiş ve bu salgınla mücadelede başrolü yine tüm dünya olduğu gibi ülkemizde de hemşireler almıştır. Hemde hayatları pahasına.

Bu yüzden dünyanın her köşesinde Covid-19 salgını ile mücadelede hayatlarını feda eden cesur ve cefakar meslektaşlarımı anarak önlerinde saygı ile eğilir ve onlara duyduğum onur ve gururu belirterek başlamak istiyorum.

Covid 19 nedeni ile ülkemizde şu ana kadar herhangi bir sağlık çalışanının yada meslektaşımın hayatını kaybetmemesi büyük sevinç ve motivasyon kaynağı olurken bir meslektaşımızın bu hastalığa yakalanması bizi üzüntüye boğmuş ancak hastalığı hafif atlatarak yenmesi ve sağlığına kavuşması mutluluk ve motive edici oldugunu ifade ederken kayıplarımıza Allah'tan rahmet ve dün taburcu ettiğimiz hastamız dahil tüm hastalarımıza bir kez daha geçmis olsun dileklerimizi iletir sağlıklarına kavuşmuş olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadığımızı belirtirim.”

Özgöçmen, Covid-19 salgını öncesinde hastanede yangın olayını yaşadıklarını, ancak ilk günlerde Covid-19 salgınında hem de gönüllü olarak çalışmaya aday olan tek meslek gurubunun hemşireler olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Salgından dolayı hemşireler, hastanesinden özele ve genele gönderilerek yine tekrardan hastanesine geri görevlendirildi. Şimdi hem Covid hemde diğer hastalarına bakmaya devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken, bakanlık nakil tüzüğüne aykırı olacak sekilde görevlendirme adı altında hastaneler arasında adil olmayan nakiller yapmış ve zaten yıpranmış iş doyumu ve huzurunu ciddi şekilde zedelemistir. Bu vesile ile görevlendirme süreleri dolup nakil kriterlerine uymayanların geri gelmemesi halinde yasal sürecin başlatılacağını bir kez daha belirtirim.”

Bu süreçte kurulan Bilim Kurullarına işaret eden Özgöçmen, şunları kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı üzerinde hukuki hiçbir yaptırım gücü olmayan bu kurullara nezaketen de olsa hemşireler sendikasını ve hemşireler birliği çağrılmadı. Salgın başladığı günden bu yana hastane ve ayrıca karantina alanlarında çalışan hemşireler, kara sınır kapılarında çalışan hemşireler. Yine otellerde pozitif yada şüpeli olanlara sağlık hizmeti götüren hemşireler ve halen ateş polkliniğinde çalışan hemşireler olmasına rağmen bir kez bile Covid 19 olan bir hastayı görmeyen kişilerin bu bilim kurullarına hemşire örgütlerini çağırmamaları kadar etik ve bilim dışı bir hareket olamaz. Yapılan büyük bir ayıptır, yanlıştır.”